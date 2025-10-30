Ekim ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç? 2026 memur ve emekli maaşlarını etkileyecek

Ekim ayı enflasyon oranı için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yeni enflasyon verilerini kasım ayının ilk haftasında kamuoyuyla paylaşacak.

EKİM AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ekim ayına ilişkin enflasyon verileri, 3 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 10.00’da açıklanacak. Temmuz, ağustos ve eylül ayı enflasyon oranlarının netleşmesiyle birlikte üç aylık dönemde SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 7,5 oranında zam farkı elde etmişti. Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları ise toplu sözleşme esasına göre hesaplandı ve eylül ayı itibarıyla yüzde 13,64 oranında kesinleşti.

TÜİK’in yayımlayacağı yeni veriyle birlikte ekim ayı enflasyonu, yılın son çeyreğine yönelik ekonomik tabloyu da etkileyecek. Eylül ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,23, yıllık bazda ise yüzde 33,29 olarak gerçekleşmişti. TÜFE’deki değişim, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 25,43 artış göstermişti.

EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ 2025

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, 68 sektör temsilcisi ve profesyonelin katılımıyla hazırlandı. Anket sonuçlarına göre, geçen ay yüzde 2,05 olan ekim ayı TÜFE artışı beklentisi bu dönemde yüzde 2,34’e yükseldi. Katılımcıların yıl sonu TÜFE artışı tahmini ise yüzde 29,86’dan yüzde 31,77’ye çıktı.

Aynı ankette 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 22,25’ten yüzde 23,26’ya, 24 ay sonrası beklenti ise yüzde 16,78’den yüzde 17,36’ya yükseldi. Beklentilerdeki bu artış, enflasyonun önümüzdeki dönemde izlenecek seyrine ilişkin tahminleri de güncelledi. Ekim ayında açıklanacak verinin, yıl sonu enflasyon hedefleri üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

2026'DA ENFLASYON HESAPLAMASI DEĞİŞECEK Mİ?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Avrupa Birliği ile uyum çalışmaları kapsamında 2026 yılı itibarıyla enflasyon hesaplama sisteminde değişikliğe gideceğini duyurdu. Buna göre, Avrupa Komisyonu kararları gereğince tüm Avrupa Birliği ülkelerinde 2026 yılı Ocak ayından itibaren TÜFE temel yılı “2025=100” olarak güncellenecek.

TÜİK açıklamasında, bu değişikliğin endeksin yeniden oluşturulmasını değil, mevcut tarihsel verilerin yeni sınıflama sistemine göre yeniden gruplanmasını ifade ettiği belirtildi. 2003=100 temel yılına ait manşet enflasyon göstergelerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak, yalnızca bazı alt endekslerde sınıflama farklarından kaynaklanan değişimler görülebilecek.

YENİ ENFLASYON HESAPLAMASI NASIL OLACAK?

Yeni hesaplama sisteminde, TÜFE’de kullanılan tüm harcama düzeylerinde ağırlıkların ana kaynağı artık Ulusal Hesaplar Hanehalkı Nihai Tüketim Harcamaları olacak. Bu veriler, hanehalklarının tüketim eğilimlerini daha kapsamlı biçimde yansıtacak. Alt düzey ağırlıklar ise Hanehalkı Bütçe Anketi ile belirlenmeye devam edecek.

Yeni sistemle birlikte, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde kullanılan en güncel sınıflama yapısı olan ECOICOP v2 uygulamasına geçilecek. TÜİK, bu uyum sürecinin iki yıldır planlı biçimde sürdüğünü ve 2026 yılı Ocak ayında yayımlanacak TÜFE bülteniyle birlikte yeni yapının ayrıntılarının kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.