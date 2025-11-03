Bu hafta temettü verecek olan şirketler ve hisseler 3-9 Kasım

Binlerce yatırımcının heyecanla beklediği temettü ödeme tarihleri dikkat çekti. 3-9 Kasım aralığında temettü verecek olan şirketlerin listesi duyuruldu.

BU HAFTA TEMETTÜ VERECEK OLAN ŞİRKETLER LİSTESİ

SUNTK – %2.67 – 05.11.2025

PLTUR – %1.56 – 13.11.2025

DURKN – %0.22 – 14.11.2025

BALSU – %0.87 – 14.11.2025

ARDYZ – %0.13 – 17.11.2025

EGPRO – %1.96 – 20.11.2025

ASELS – %0.11 – 25.11.2025

OFSYM – %0.59 – 25.11.2025

DESA – %0.56 – 27.11.2025

GUNDG – %0.06 – 28.11.2025

FROTO – %6.29 – 03.12.2025

MTRYO – %0.64 – 08.12.2025

ATLAS – %0.48 – 08.12.2025

LIDER – %0.05 – 11.12.2025

EBEBK – %0.90 – 15.12.2025

BEGYO – %0.39 – 15.12.2025

BU HAFTA HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER

Halka arz tarihi belli olmayan şirketler taslak olarak bulunuyor. Liste şöyle:

Beşler Makarna Un İrmik Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Deba Atık Yönetimi ve Elektrik Üretimi Yatırım Sanayi A.Ş.

Dağ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

İstinyepark İstanbul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Hastavuk Gıda Tarım Hayvancılık A.Ş.

Zms Demir Kömür Petrol Ürünleri Tic. ve San. A.Ş.

Mar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Ic Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Bizzcar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş.

Selectum Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Taksim Holding A.Ş.

Mpg Makine Prodüksiyon Grubu Makine İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İdç Liman İşletmeleri A.Ş.

Gümüşoğlu Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Naturel Holding A.Ş.

Evofone Teknoloji A.Ş.

Kon-Tek Kontrol Teknolojileri ve Otomasyon San. ve Tic. A.Ş.

Biosys Biyomedikal Mühendislik San. ve Tic. A.Ş.

Sapro Temizlik Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Joygame Oyun ve Teknoloji A.Ş.

Borsan Kablo Elektrik Aydınlatma İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

Demes Kablo San. ve Tic. A.Ş.

Koray Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.