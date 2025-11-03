Bu hafta temettü verecek olan şirketler ve hisseler 3-9 Kasım

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Binlerce yatırımcının heyecanla beklediği temettü ödeme tarihleri dikkat çekti. 3-9 Kasım aralığında temettü verecek olan şirketlerin listesi duyuruldu.
SUNTK – %2.67 – 05.11.2025
PLTUR – %1.56 – 13.11.2025
DURKN – %0.22 – 14.11.2025
BALSU – %0.87 – 14.11.2025
ARDYZ – %0.13 – 17.11.2025
EGPRO – %1.96 – 20.11.2025
ASELS – %0.11 – 25.11.2025
OFSYM – %0.59 – 25.11.2025
DESA – %0.56 – 27.11.2025
GUNDG – %0.06 – 28.11.2025
FROTO – %6.29 – 03.12.2025
MTRYO – %0.64 – 08.12.2025
ATLAS – %0.48 – 08.12.2025
LIDER – %0.05 – 11.12.2025
EBEBK – %0.90 – 15.12.2025
BEGYO – %0.39 – 15.12.2025
Halka arz tarihi belli olmayan şirketler taslak olarak bulunuyor. Liste şöyle:
Beşler Makarna Un İrmik Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Deba Atık Yönetimi ve Elektrik Üretimi Yatırım Sanayi A.Ş.
Dağ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
İstinyepark İstanbul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Hastavuk Gıda Tarım Hayvancılık A.Ş.
Zms Demir Kömür Petrol Ürünleri Tic. ve San. A.Ş.
Mar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Ic Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Bizzcar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş.
Selectum Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Taksim Holding A.Ş.
Mpg Makine Prodüksiyon Grubu Makine İmalat San. ve Tic. A.Ş.
İdç Liman İşletmeleri A.Ş.
Gümüşoğlu Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
Naturel Holding A.Ş.
Evofone Teknoloji A.Ş.
Kon-Tek Kontrol Teknolojileri ve Otomasyon San. ve Tic. A.Ş.
Biosys Biyomedikal Mühendislik San. ve Tic. A.Ş.
Sapro Temizlik Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Joygame Oyun ve Teknoloji A.Ş.
Borsan Kablo Elektrik Aydınlatma İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
Demes Kablo San. ve Tic. A.Ş.
Koray Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.