Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Kendi konteynerini üretti talep gelince kolları sıvadı! Taleplere yetişemiyor

Malatya'da 6 Şubat 2023'te yaşanan acı felakette evi yıkılan Mikail Ünsal barınmak için konteyner bulamayınca kendi imkanlarıyla konteyner üretmeye karar verdi. Piyasada konteyner bulmanın zorluğu ve yüksek maliyetler nedeniyle iş başına geçtiği o dönemin ardından seri üretime geçti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2025
saat ikonu 10:17
|
GÜNCELLEME:
03.11.2025
saat ikonu 10:17

6 Şubat 2023 depremlerinde evi ve iş yeri yıkılan Mikail Ünsal deprem sonrası sorununu çözmek için arayışına girdi. Ünsal, piyasada konteyner bulmanın zorluğu ve fiyatların yüksekliği nedeniyle kendi imkanlarıyla konteyner üretmeye karar verdi. Ünsal, ilk ürettiği konteynere talep gelince seri üretime geçti.

Kendi konteynerini üretti talep gelince kolları sıvadı! Taleplere yetişemiyor

"TALEP GELİNCE SERİ ÜRETİME GEÇTİK"

Depremlerde hem evlerini hem iş yerlerini kaybettiklerini belirten Ünsan, "Barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla kendi konteynerimizi ürettik. Ürettiğimiz ilk konteynere çevremizden talep gelince ikinci üretim için ön sipariş aldık ve kısa sürede seri üretime geçtik" dedi.

Kendi konteynerini üretti talep gelince kolları sıvadı! Taleplere yetişemiyor

"20 İLDE AKTİF ŞEKİLDE FAALİYET GÖSTERİYORUZ"

Malatya 3. Sanayi Bölgesi'nde üretim yaptıklarını belirten Ünsal, "İlk etapta Malatya'da başladığımız üretimimizi Elazığ, Adıyaman, Kahramanmaraş, Bingöl ve Sivas gibi çevre illere bayilikler vererek genişlettik. Şu anda yaklaşık 20 ilde aktif şekilde faaliyet gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kendi konteynerini üretti talep gelince kolları sıvadı! Taleplere yetişemiyor

"GÜNLÜK ÜRETİM KAPASİTEMİZ 5 İLE 10 KONTEYNER ARASINDA DEĞİŞİYOR"

Üretilen konteynerlerin iki ila üç iş günü içerisinde tamamlandığını kaydeden Ünsal, "Standart ölçülerimiz 7 metreye 3 metre olmak üzere 21 metrekare konteynerlerdir. Talebe göre 42, 84 ve 100 metrekareye kadar üretim yapabiliyoruz. Günlük üretim kapasitemiz 5 ile 10 konteyner arasında değişiyor aylık toplam üretimimiz ise 250-300 konteyneri buluyor" dedi

Kendi konteynerini üretti talep gelince kolları sıvadı! Taleplere yetişemiyor

"FİYATLARIMIZ 70 BİN TL'DEN BAŞLIYOR"

Fiyatlar hakkında da bilgi veren Ünsal, "Ortalama konteyner fiyatlarımız 70 bin TL'den başlıyor. Toplu alımlar kurumlar ve sivil toplum kuruluşları için özel kampanya ve indirimlerimiz mevcut. Yerli ve milli üretim anlayışıyla ülkemize katma değer sağlamak için çalışıyoruz" diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
6 Şubat öncesi ve sonrası… Adıyaman’daki yıkım böyle görüntülendi
6 Şubat'ta Ekim Apartmanında 42 kişi ölmüştü! Müteahhitlere ceza yağdı!
ETİKETLER
#Yerli Üretim
#depremzede
#konteyner
#barınma
#Serüüretm
#Seri Üretim
#Yerli Imalat
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.