Kanserin etkili çözümü kurbağa bedeninden çıktı! Doğal madde, tümörleri tek dozda yok etti!

Kanser araştırmalarında bilim dünyasını heyecanlandıran yeni bir gelişme yaşandı. Amfibilerin ve sürüngenlerin kansere karşı gösterdiği doğal direnci mercek altına alan Japonya İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü araştırmacıları, şaşırtıcı sonuçlara ulaştı.

Japon ağaç kurbağasının (Dryophytes japonicus) bağırsaklarında bulunan bir bakteri türünün, farelerdeki tümörleri hiçbir ciddi yan etki yapmadan ortadan kaldırdığı gözlemlendi.

45 FARKLI TÜR TEST EDİLDİ

Araştırma ekibi, kurbağalar, semenderler ve kertenkelelerden elde edilen toplam 45 farklı bakteri türünü test listesine aldı. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda 9 türün tümörle savaşma kapasitesine sahip olduğu belirlendi.

Ancak aralarından sıyrılan ve en etkileyici performansı gösteren, Japon ağaç kurbağasından izole edilen Ewingella americana bakterisi oldu. Araştırmacılar yayımladıkları makalede şunları kaydetti:

"Bulgular, alt omurgalıların bağırsak mikrobiyomlarının, olağanüstü terapötik potansiyele sahip çok sayıda karakterize edilmemiş bakteri türünü barındırdığını göstermektedir."

TÜMÖRLERİ TAMAMEN YOK ETTİ

Diğer bakteri türleri kısa süreli etkiler gösterirken, E. americana tek bir dozla tedavi edilen farelerdeki tümörleri küçültmekle kalmadı, tamamen ortadan kaldırdı. Dahası, 30 gün sonra farelere yeniden kanser hücreleri enjekte edildiğinde bile tümör gelişimi gözlenmedi.

Söz konusu bakterinin iki farklı mekanizmayla çalıştığı düşünülüyor. Bir yandan tümör dokusuna doğrudan saldırırken, diğer yandan vücudun bağışıklık tepkisini artırarak T hücreleri, B hücreleri ve nötrofilleri göreve çağırıyor.

KEMOTERAPİDEN DAHA ETKİLİ OLABİLİR

Yapılan deneylerde E. americana enjeksiyonlarının, yaygın kullanılan kemoterapi ilaçları da dahil olmak üzere mevcut bazı tedavilerden daha etkili olduğu rapor edildi. Ayrıca bakterilerin farelerin kan dolaşımından hızla temizlendiği, kalıcı bir toksisiteye yol açmadığı ve sağlıklı organları etkilemediği belirtiliyor.

Bilim insanları, bakterinin düşük oksijenli ortamlarda (kanser tümörleri gibi) hayatta kalma yeteneğinin, tedavi başarısındaki kilit faktörlerden biri olduğunu düşünüyor.

Henüz erken aşamada olan çalışmanın insanlara uyarlanabilmesi için daha fazla teste ihtiyaç duyuluyor. Araştırma ekibi, bakterinin güvenliğini kanıtlamak ve diğer kanser türlerindeki etkisini görmek adına çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmanın detayları Gut Microbes dergisinde yayımlandı.