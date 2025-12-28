Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Kanserin etkili çözümü kurbağa bedeninden çıktı! Doğal madde, tümörleri tek dozda yok etti!

Japon bilim insanları, amfibilerin bağırsak florasında bulunan özel bir bakterinin farelerdeki kanserli tümörleri tamamen yok ettiğini ve hastalığın nüksetmesini engellediğini ortaya çıkardı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kanserin etkili çözümü kurbağa bedeninden çıktı! Doğal madde, tümörleri tek dozda yok etti!
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
28.12.2025
saat ikonu 11:52
|
GÜNCELLEME:
28.12.2025
saat ikonu 11:55

Kanser araştırmalarında bilim dünyasını heyecanlandıran yeni bir gelişme yaşandı. Amfibilerin ve sürüngenlerin kansere karşı gösterdiği doğal direnci mercek altına alan Japonya İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü araştırmacıları, şaşırtıcı sonuçlara ulaştı.

Japon ağaç kurbağasının (Dryophytes japonicus) bağırsaklarında bulunan bir bakteri türünün, farelerdeki tümörleri hiçbir ciddi yan etki yapmadan ortadan kaldırdığı gözlemlendi.

45 FARKLI TÜR TEST EDİLDİ

Araştırma ekibi, kurbağalar, semenderler ve kertenkelelerden elde edilen toplam 45 farklı bakteri türünü test listesine aldı. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda 9 türün tümörle savaşma kapasitesine sahip olduğu belirlendi.

Ancak aralarından sıyrılan ve en etkileyici performansı gösteren, Japon ağaç kurbağasından izole edilen Ewingella americana bakterisi oldu. Araştırmacılar yayımladıkları makalede şunları kaydetti:

"Bulgular, alt omurgalıların bağırsak mikrobiyomlarının, olağanüstü terapötik potansiyele sahip çok sayıda karakterize edilmemiş bakteri türünü barındırdığını göstermektedir."

Kanserin etkili çözümü kurbağa bedeninden çıktı! Doğal madde, tümörleri tek dozda yok etti!

TÜMÖRLERİ TAMAMEN YOK ETTİ

Diğer bakteri türleri kısa süreli etkiler gösterirken, E. americana tek bir dozla tedavi edilen farelerdeki tümörleri küçültmekle kalmadı, tamamen ortadan kaldırdı. Dahası, 30 gün sonra farelere yeniden kanser hücreleri enjekte edildiğinde bile tümör gelişimi gözlenmedi.

Söz konusu bakterinin iki farklı mekanizmayla çalıştığı düşünülüyor. Bir yandan tümör dokusuna doğrudan saldırırken, diğer yandan vücudun bağışıklık tepkisini artırarak T hücreleri, B hücreleri ve nötrofilleri göreve çağırıyor.

KEMOTERAPİDEN DAHA ETKİLİ OLABİLİR

Yapılan deneylerde E. americana enjeksiyonlarının, yaygın kullanılan kemoterapi ilaçları da dahil olmak üzere mevcut bazı tedavilerden daha etkili olduğu rapor edildi. Ayrıca bakterilerin farelerin kan dolaşımından hızla temizlendiği, kalıcı bir toksisiteye yol açmadığı ve sağlıklı organları etkilemediği belirtiliyor.

Bilim insanları, bakterinin düşük oksijenli ortamlarda (kanser tümörleri gibi) hayatta kalma yeteneğinin, tedavi başarısındaki kilit faktörlerden biri olduğunu düşünüyor.

Henüz erken aşamada olan çalışmanın insanlara uyarlanabilmesi için daha fazla teste ihtiyaç duyuluyor. Araştırma ekibi, bakterinin güvenliğini kanıtlamak ve diğer kanser türlerindeki etkisini görmek adına çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmanın detayları Gut Microbes dergisinde yayımlandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman şartlar neler?
Genel Sağlık Sigortası GSS prim borçları silindi mi?
ETİKETLER
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.