Güvercin yüzünden çıkan kavgada bıçaklamıştı! 14 yaşındaki çocuk tutuklandı

Samsun'un Canik ilçesinde Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde ilginç bir olay yaşanmıştı. 14 yaşındaki E.S. adlı çocuğun güvercini, başka bir evin çatısına kaçtı. Çocuk, güvercini almak için çatıya çıktıktan sonra burada bulunan kişilerle arasında tartışma çıkmıştı.

Tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşürken E.S., yanında bulundurduğu bıçakla bir kişiyi yaraladı. Bıçakla yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUK TUTUKLANDI

E.S., Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından olayın ardından gözaltına alındı.

E.S., işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan çocuk tutuklanarak Kavak Çocuk Kapalı Cezaevine gönderildi.