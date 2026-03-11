Menü Kapat
10°
Editor
Editor
 Yasin Aşan

Güvercin yüzünden çıkan kavgada bıçaklamıştı! 14 yaşındaki çocuk tutuklandı

Samsun'da güvercininin başka evin çatısına çıkmasının ardından çatıya çıkan ve burada bulunan kişilerle tartışmaya yaşayan 14 yaşındaki E.S., bir kişiyi bıçakla yaralamıştı. Olayın ardından gözaltına alınan E.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvercin yüzünden çıkan kavgada bıçaklamıştı! 14 yaşındaki çocuk tutuklandı
Samsun'un Canik ilçesinde Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde ilginç bir olay yaşanmıştı. 14 yaşındaki E.S. adlı çocuğun güvercini, başka bir evin çatısına kaçtı. Çocuk, güvercini almak için çatıya çıktıktan sonra burada bulunan kişilerle arasında tartışma çıkmıştı.

Tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşürken E.S., yanında bulundurduğu bıçakla bir kişiyi yaraladı. Bıçakla yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvercin yüzünden çıkan kavgada bıçaklamıştı! 14 yaşındaki çocuk tutuklandı

14 YAŞINDAKİ ÇOCUK TUTUKLANDI

E.S., Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından olayın ardından gözaltına alındı.

E.S., işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan çocuk tutuklanarak Kavak Çocuk Kapalı Cezaevine gönderildi.

