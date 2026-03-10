Menü Kapat
Editor
 Serhat Yıldız

Aksaray'da kan donduran cinayet: Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 16 yaşındaki akranını bıçaklayarak öldürdü!

Aksaray’da aynı kıza ilgi duydukları iddia edilen 16 yaşındaki iki gencin tartışması kanlı bitti. Yanındaki bıçakla akranını göğsünden yaralayan çocuk gözaltına alınırken, ağır yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
10.03.2026
13:27
|
GÜNCELLEME:
10.03.2026
13:57

, sabahın erken saatlerinde kan donduran bir çocuk cinayetine sahne oldu. Büyük Bölcek Mahallesi’nde meydana gelen olayda, "kız meselesi" yüzünden aralarında tartışma çıktığı iddia edilen iki akranın tartışması, sokak ortasında bıçaklı hesaplaşmaya dönüştü.

Aksaray'da kan donduran cinayet: Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 16 yaşındaki akranını bıçaklayarak öldürdü!

AKRANINI GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çocuklar yol ortasında birbirine girdi. Kavgada R.T. yanında taşıdığı bıçağı çekerek Mustafa Yağız Edik’i göğsünden bıçaklayarak yaraladı.

Aksaray'da kan donduran cinayet: Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 16 yaşındaki akranını bıçaklayarak öldürdü!

Kavga seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

16 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Durumu ağır olan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şüpheli çocuğun peşine düşen polis kısa sürede çocuğu yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan ilk sorgulamada kavganın kız meselesi yüzünden çıktığı, 2 çocuğun da aynı kıza ilgi duyduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

