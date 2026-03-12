İkinci el araç alacaklar dikkat! Otomobil piyasası bu tarihi bekliyor

Erkoç, bayram tatillerinin araç piyasasında geleneksel olarak hareketlilik yarattığına ve özellikle seyahatlerin arttığı dönemlerde araç talebinin yükseldiğine işaret ederek "Bu nedenle araç talebinde de artış görülebiliyor. Özellikle ikinci el araç piyasasında bayram öncesinde daha hareketli bir dönem yaşanabiliyor. Bayram dönemlerinde birçok kişi araç sahibi olmayı ya da mevcut aracını yenilemeyi tercih edebiliyor. İkinci el pazarı, bu noktada önemli bir alternatif sunuyor. İkinci el araç piyasası, vatandaşların daha hızlı ve erişilebilir şekilde araç sahibi olabildiği bir alan. Bayram gibi seyahat yoğunluğunun arttığı dönemlerde bu talep daha da belirgin hale geliyor. Özellikle bayram öncesinde belirgin hareketlilik yaşanıyor."

