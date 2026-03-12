Menü Kapat
Petrol fiyatları otomobil piyasasına yön verdi! En iyi yakıt verimliliği sağlayan araçlar belli oldu

Mart 12, 2026 20:25
1
benzin

ABD-İran savaşı sebebiyle fırlayan petrol fiyatları araç tutkunlarını endişelendiriyor. Yapılan araştırmalara göre savaş veya farklı sebeplerle yükselen petrol fiyatları sonrası alınabilecek yakıt tasarrufu en iyi olan araçlar öne çıktı. En iyi yakıt verimliliğini sağlayan otomobiller belli oldu.

2
Petrol

ABD’nin İran ile savaşmak için günde tahmini 1 milyar dolar harcama kararı almasından bu yana petrol fiyatları fırladı, otomotiv sektörünü endişelendirdi. 2003’ten bu yana uzun yol kat eden otomotiv teknolojisi mükemmel yakıt verimliliği sağlayan çok sayıda hibrit araçları ortaya çıkardı. Savaş ve çeşitli sebeplerle yükselen petrol fiyatları araç tutkunlarını yakıt verimliliği sağlayan araçlara yöneltti.

3
yakıt

Consumer Reports'taki araştırmacılar yakın zamanda test ettikleri en yakıt tasarruflu yeni hibrit araçların listesini yayınladı. En çok yakıt verimliliği olan araçlar belli oldu. Listedeki her otomobil, Consumer Reports'un testlerinde en az 35 mpg (mil başına galon) ortalama yakıt tüketimine ulaştı.
 

4
Toyota Prius

Toyota Prius: 51 mpg

5
Hyundai Elantra Hybrid

Hyundai Elantra Hybrid: 48 mpg

6
Toyota Corolla Hybrid

Toyota Corolla Hybrid: 48 mpg

7
Toyota Camry

Toyota Camry: 48 mpg

8
Honda

Honda Civic Hybrid: 44 mpg

9
Hyundai Sonata

Hyundai Sonata Hybrid: 44 mpg

10
Toyota

Toyota Crown: 42 mpg

11
Honda

Honda Accord Hybrid: 40 mpg

12
KIA

Kia Niro: 45 mpg

13
Toyota Corolla

Toyota Corolla Cross Hybrid: 41 mpg

14
Lexus

Lexus NX Hybrid: 38 mpg

15
Mazda

Mazda CX-50 Hybrid: 37 mpg

16
Kia

Kia Sportage Hybrid:  36 mpg

17
Honda

Honda CR-V Hybrid: 35 mpg

18
Hyundai

Hyundai Tucson Hybrid: 35 mpg

19
Ford

Ford Maverick Hybrid: 37 mpg

