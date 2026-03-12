Petrol fiyatları otomobil piyasasına yön verdi! En iyi yakıt verimliliği sağlayan araçlar belli oldu

ABD’nin İran ile savaşmak için günde tahmini 1 milyar dolar harcama kararı almasından bu yana petrol fiyatları fırladı, otomotiv sektörünü endişelendirdi. 2003’ten bu yana uzun yol kat eden otomotiv teknolojisi mükemmel yakıt verimliliği sağlayan çok sayıda hibrit araçları ortaya çıkardı. Savaş ve çeşitli sebeplerle yükselen petrol fiyatları araç tutkunlarını yakıt verimliliği sağlayan araçlara yöneltti.