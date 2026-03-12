Petrol fiyatları otomobil piyasasına yön verdi! En iyi yakıt verimliliği sağlayan araçlar belli oldu

Kategoriler
ABD-İran savaşı sebebiyle fırlayan petrol fiyatları araç tutkunlarını endişelendiriyor. Yapılan araştırmalara göre savaş veya farklı sebeplerle yükselen petrol fiyatları sonrası alınabilecek yakıt tasarrufu en iyi olan araçlar öne çıktı. En iyi yakıt verimliliğini sağlayan otomobiller belli oldu.
ABD’nin İran ile savaşmak için günde tahmini 1 milyar dolar harcama kararı almasından bu yana petrol fiyatları fırladı, otomotiv sektörünü endişelendirdi. 2003’ten bu yana uzun yol kat eden otomotiv teknolojisi mükemmel yakıt verimliliği sağlayan çok sayıda hibrit araçları ortaya çıkardı. Savaş ve çeşitli sebeplerle yükselen petrol fiyatları araç tutkunlarını yakıt verimliliği sağlayan araçlara yöneltti.
Consumer Reports'taki araştırmacılar yakın zamanda test ettikleri en yakıt tasarruflu yeni hibrit araçların listesini yayınladı. En çok yakıt verimliliği olan araçlar belli oldu. Listedeki her otomobil, Consumer Reports'un testlerinde en az 35 mpg (mil başına galon) ortalama yakıt tüketimine ulaştı.
Toyota Prius: 51 mpg
Hyundai Elantra Hybrid: 48 mpg
Toyota Corolla Hybrid: 48 mpg
Toyota Camry: 48 mpg
Honda Civic Hybrid: 44 mpg
Hyundai Sonata Hybrid: 44 mpg
Toyota Crown: 42 mpg
Honda Accord Hybrid: 40 mpg
Kia Niro: 45 mpg
Toyota Corolla Cross Hybrid: 41 mpg
Lexus NX Hybrid: 38 mpg
Mazda CX-50 Hybrid: 37 mpg
Kia Sportage Hybrid: 36 mpg
Honda CR-V Hybrid: 35 mpg
Hyundai Tucson Hybrid: 35 mpg
Ford Maverick Hybrid: 37 mpg