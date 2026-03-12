Vicdansız sürücü "pes" dedirtti! Köpeği ezdi, arkasına bakmadan uzaklaştı

Bolu'da Organize Sanayi Sitesi'nde izleyenlere pes dedirten bir olay meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil yol kenarına yaklaşarak bir süre bekledikten sonra hareket etti. Otomobil, yerde yatan köpeğin üzerinden geçerken köpek bir süre otomobilin altında sürüklendi. Köpek aracın ilerlemesinin ardından bulunduğu yerden koşarak uzaklaşırken otomobil sürücüsü de arkasına bakmadan yoluna devam etti. Yaşanan o anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.