Sevdiğim Sensin dizisinde Kadir ölüyor mu? Sevdiğim Sensin son bölümde şok eden sahne! Umutcan Ütebay diziden ayrılıyor mu?

Birbirinden başarılı ve iddialı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Sevdiğim Sensin dizisinde Kadir rolünü üstlenen Umutcan Ütebay'a yönelik araştırmalar son bölüm itibariyle hız kazandı. Sevdiğim Sensin dizisinin beşinci bölümünde Dicle'nin kötü kalpli abisi Ferman'ın iki kez ateş etmesiyle vurulan Kadir'in sahnesi, dizinin bölümüne damga vurdu! Abileri Civan ve Ferman'ın zulmünden korumak için Dicle'ye evlilik teklifi eden Kadir'in vurulması ile dizide nelerin yaşanacağı merak konusu oldu. Peki Sevdiğim Sensin dizisinin oyuncu kadrosundan Umutcan Ütebay ayrılıyor mu? Sevdiğim Sensin dizisi son bölümde vurulan Kadir ölecek mi?

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİNDE KADİR'E NOLDU? SEVDİĞİM SENSİN'İN KADİR'İ ÖLÜYOR MU?

Sosyetenin ünlü isimlerinden olan Erkan ile evliliğinden sonra kardeşi Dicle'nin köylü Kadir ile evlenmesine razı olmayan Ferman'ın Kadir'e çektiği silah sahnesi gecenin en çarpıcı anlarından oluyor.

'Sen şimdi benim kardeşimle mi evleceneksin, ben attan inip eşeğe biner miyim, bence binmem' diyerek doğrulttuğu silahla Kadir'i vuran Ferman'ın dizinin seyrini değiştirebilecek bu hareketi, izleyiciler arasında ünlü ismin diziden ayrılıp ayrılmayacağına yönelik iddiaları da beraberinde de getirdi.

Oyuncu Umutcan Ütebay'ın ya da dizinin yapım ekibine yönelik bu konu ile ilgili herhangi bir paylaşımın yapıldığı görülmüyor.

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİ 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Heyecanın doruklara çıktığı bölüm sonunda izleyiciler dizi biter bitmez gözlerini yeni bölüm fragmanına çevirir oldu. Peki Sevdiğim Sensin dizisi 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Star TV'nin gözde dizisi Sevdiğim Sensin'deki Kadir karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Umutcan Ütebay, dizinin sıkı takipçilerinin merak ettiği isimler arasında yerini alıyor.

Hem tiyatro sahnesinde hem de ekran projelerinde yer alan Ütebay, kariyerinde hızlı bir yükseliş sergiliyor.

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? SEVDİĞİM SENSİN SAAT KAÇTA?

Star TV'nin yeni sezon dizilerinden olup birbirinden yetenekli oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle beğeni gören Sevdiğim Sensin dizisi yeni bölümü 19 Mart Perşembe akşamı saat 20.00'da izleyicisiyle buluşacak.