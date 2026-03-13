Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

Sevdiğim Sensin dizisinde Kadir ölüyor mu? Sevdiğim Sensin son bölümde şok eden sahne! Umutcan Ütebay diziden ayrılıyor mu?

Sevdiğim Sensin dizisinin 5. bölüm sonunda Ferman'ın Kadir'i iki kez vurması izleyicilerde şok etki bırakırken dizinin çarpıcı karakterlerinden birini üstlenen Umutcan Türebay'ın Sevdiğim Sensin dizisindeki ayrılık iddialarını da peşinden getirdi. Sevdiğim Sensin dizisi son bölümde ne oldu? Sevdiğim Sensin dizisinde Kadir ölecek mi?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sevdiğim Sensin dizisinde Kadir ölüyor mu? Sevdiğim Sensin son bölümde şok eden sahne! Umutcan Ütebay diziden ayrılıyor mu?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.03.2026
saat ikonu 02:25
|
GÜNCELLEME:
13.03.2026
saat ikonu 02:32

Birbirinden başarılı ve iddialı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizisinde Kadir rolünü üstlenen Umutcan Ütebay'a yönelik araştırmalar son bölüm itibariyle hız kazandı. Sevdiğim Sensin dizisinin beşinci bölümünde 'nin kötü kalpli abisi Ferman'ın iki kez ateş etmesiyle vurulan Kadir'in sahnesi, dizinin bölümüne damga vurdu! Abileri Civan ve Ferman'ın zulmünden korumak için Dicle'ye evlilik teklifi eden Kadir'in vurulması ile dizide nelerin yaşanacağı merak konusu oldu. Peki Sevdiğim Sensin dizisinin oyuncu kadrosundan Umutcan Ütebay ayrılıyor mu? Sevdiğim Sensin dizisi son bölümde vurulan Kadir ölecek mi?

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİNDE KADİR'E NOLDU? SEVDİĞİM SENSİN'İN KADİR'İ ÖLÜYOR MU?

Sosyetenin ünlü isimlerinden olan Erkan ile evliliğinden sonra kardeşi Dicle'nin köylü Kadir ile evlenmesine razı olmayan Ferman'ın Kadir'e çektiği silah sahnesi gecenin en çarpıcı anlarından oluyor.

Sevdiğim Sensin dizisinde Kadir ölüyor mu? Sevdiğim Sensin son bölümde şok eden sahne! Umutcan Ütebay diziden ayrılıyor mu?

'Sen şimdi benim kardeşimle mi evleceneksin, ben attan inip eşeğe biner miyim, bence binmem' diyerek doğrulttuğu silahla Kadir'i vuran Ferman'ın dizinin seyrini değiştirebilecek bu hareketi, izleyiciler arasında ünlü ismin diziden ayrılıp ayrılmayacağına yönelik iddiaları da beraberinde de getirdi.

Sevdiğim Sensin dizisinde Kadir ölüyor mu? Sevdiğim Sensin son bölümde şok eden sahne! Umutcan Ütebay diziden ayrılıyor mu?

Oyuncu Umutcan Ütebay'ın ya da dizinin yapım ekibine yönelik bu konu ile ilgili herhangi bir paylaşımın yapıldığı görülmüyor.

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİ 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Heyecanın doruklara çıktığı bölüm sonunda izleyiciler dizi biter bitmez gözlerini yeni bölüm fragmanına çevirir oldu. Peki Sevdiğim Sensin dizisi 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sevdiğim Sensin dizisinde Kadir ölüyor mu? Sevdiğim Sensin son bölümde şok eden sahne! Umutcan Ütebay diziden ayrılıyor mu?

Star TV'nin gözde dizisi Sevdiğim Sensin'deki Kadir karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Umutcan Ütebay, dizinin sıkı takipçilerinin merak ettiği isimler arasında yerini alıyor.

Hem tiyatro sahnesinde hem de ekran projelerinde yer alan Ütebay, kariyerinde hızlı bir yükseliş sergiliyor.

Sevdiğim Sensin dizisinde Kadir ölüyor mu? Sevdiğim Sensin son bölümde şok eden sahne! Umutcan Ütebay diziden ayrılıyor mu?

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? SEVDİĞİM SENSİN SAAT KAÇTA?

Star TV'nin yeni sezon dizilerinden olup birbirinden yetenekli oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle beğeni gören Sevdiğim Sensin dizisi yeni bölümü 19 Mart Perşembe akşamı saat 20.00'da izleyicisiyle buluşacak.

Sevdiğim Sensin dizisinde Kadir ölüyor mu? Sevdiğim Sensin son bölümde şok eden sahne! Umutcan Ütebay diziden ayrılıyor mu?
ETİKETLER
#dicle
#Kadir Gecesi Hangisi
#Ferman Akgül
#Sevdiğim Sensin
#Umutcan Ütebay
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.