Tokat'taki 5,5’lik deprem Ordu'da böyle hissedildi: Akvaryumdaki balıkların sürüklendiği anlar kameralara yansıdı

Tokat’ın Niksar ilçesinde saat 03.35’te yerin 6,37 kilometre derinliğinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de uykuları bölerken, sarsıntının şiddeti Ordu’nun Ünye ilçesindeki güvenlik kameralarına yansıdı. Ünye’nin Tekkiraz ve Liseler mahallelerinde kaydedilen görüntülerde, depremin sarsıcı etkisiyle iş yerlerindeki eşyaların hızla sallandığı görülürken, bir dükkandaki akvaryumda bulunan balıkların deprem anında panik halinde hareket ettikleri görüldü.