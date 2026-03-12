Menü Kapat
Politika
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Özgür Özel'den Bülent Arınç'a dikkat çeken sözler: 'Erdoğan'a düşmanlık duymuyorum'

Siyasi kulislerde merak uyandıran bir görüşme kulislerde dikkat çekti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ziyaret etti. İki ismin görüşmesinde Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın odadan çıkarıldığı öğrenildi. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik görüşmeye dair detayları Taksim Meydanı programında anlattı.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının yargılamasının başladığı süreçte siyasi kulislerde dikkat çeken bir görüşme yapıldı. Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile 1 saat 15 dakika süren buluşmada bu süreçteki son gelişmelere dair fikirlerini paylaştı.

Özgür Özel'den Bülent Arınç'a dikkat çeken sözler: 'Erdoğan'a düşmanlık duymuyorum'

Özgür Özel'den Bülent Arınç'a dikkat çeken sözler: 'Erdoğan'a düşmanlık duymuyorum'

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu davası başta olmak üzere siyasi gelişmeler hakkında bir görüşme gerçekleştirdi.
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a düşmanlık beslemediğini ve kavgasız siyaset yapmak istediğini belirtti.
Bülent Arınç, siyasette şov yapmama, hakimleri savcıları hedef almama ve partiyi bütünleştirme mesajları verdi.
Arınç, Ekrem İmamoğlu'nun davası devam ederken onun yanında görünmenin doğru olmayacağını belirterek İmamoğlu'nu ziyaret etmeyeceğini söyledi.
Arınç, CHP'nin Akın Gürlek'i hedef göstermesinin doğru bir yaklaşım olmadığını dile getirdi.
Özgür Özel, parti içindeki tepkilere rağmen Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ettiğini ve normalleşme çağrısında bulunduğunu ancak sonuçların beklendiği gibi olmadığını ifade etti.
TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Bülent Arınç ile görüşerek Özel ile buluşmasında masaya yatırılan konuların başlıklarını aktardı. Özgür Özel'e parti içinden Arınç ile görüştüğü için büyük tepki olduğunu söyleyen Atik, Arınç'ın CHP'yi son dönemdeki tutumu sebebiyle eleştirdiğini söylediğini aktardı.

Özgür Özel'den Bülent Arınç'a dikkat çeken sözler: 'Erdoğan'a düşmanlık duymuyorum'

Atik iki ismin görüşmesinde konuşulanları şöyle aktardı:

-Özgür Özel "normalleşme" sürecini hatırlatmış. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a düşmanlık beslemediğini söyledikten sonra kavgasız siyaset yapmak istiyorum diye sözlerini tamamlamış.

-Bülent Arınç görüşmede demiş ki "Siyasette, mahkeme salonlarında şov yapmayın, hakimleri savcıları hedef almayın. Partinizi bütünleştirin" mesajları vermiş.

Özgür Özel'den Bülent Arınç'a dikkat çeken sözler: 'Erdoğan'a düşmanlık duymuyorum'

GÖKHAN GÜNAYDIN ODADAN ÇIKARILDI

-Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da selamlaşıyorlar fakat daha sonra Gökhan Günaydın'ı odadan çıkarıyorlar beraber görüşüyorlar. Daha sonrasında Bülent beye sordum sonrasında birkaç dakika geldiğini söyledi. Gökhan Günaydın'ın Ekrem İmamoğlu'na yakın olduğunu biliyoruz.

ARINÇ "İMAMOĞLU'NUN YANINA GİTMEM DOĞRU OLMAZ" DEMİŞ

-Ekrem İmamoğlu konusuna girmişler. Arınç tutuksuz yargılandığı İmamoğlu için yeniden aynı şeyi tekrar etmiş. Ekrem İmamoğlu'na gitmem dedi Bülent Arınç. Yargılamalar devam ediyor, İmamoğlu'nun yanına gitmem, yanında görünmem doğru olmaz, demiş.

-CHP'nin Akın Gürlek'i hedef göstermesi doğru bir yaklaşım değil diyerek Özgür Özel'e bunu söylediğini iletti.

"TAYYİP BEYE DÜŞMANLIK DUYMUYORUM"

-Özgür Özel'in sözleri şöyle: "Ben Tayyip beyi ziyaret ettim. 1 Ekim'deki Meclis açılışında CHP grubunu ayağa kaldırdım. Partim beni linç etti. Bütün bunlara rağmen Tayyip beyin ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı forsunu çektirdim, normalleşelim dedim. Ama onlar yapmadılar. Siyasetin sonuç üreteceğini düşündüm. Ama karşımıza bin yıl sürecek davalar çıktı. Tüm bunlara rağmen Tayyip beye düşmanlık duymuyorum. Kavgasız siyaset yapmak istiyorum."

Özgür Özel'den Bülent Arınç'a dikkat çeken sözler: 'Erdoğan'a düşmanlık duymuyorum'

KAVGALI EVE KIZ VERMEZLER, SORUNLARI ÇÖZÜN

-CHP'nin oyu yüzde 30'un bir altında bir üstünde. Altılı masa arkadaşların sizi terk etti. Bu görünen oy oranıyla ne cumhurbaşkanlığını ne meclis çoğunluğunu kazanabilirsiniz. CHP kendi içinde kavgalı bir görüntü veriyor. Kavgalı eve kız vermezler kendi içinizde birlikteliği sağlamalısınız diyor. Partiyi barıştırın diyor.

