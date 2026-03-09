Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret suçundan CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında resen soruşturma başlattı.
Aralarında görevlerinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 107 tutuklu sanığın katıldığı davanın ilk duruşmasına, gerilimli anlar yaşandı. Özel'in mahkeme heyetine yönelik sözleri sonrası soruşturma açıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde görülen 2025/318 esas sayılı dosyasının ilk duruşmasının ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuştur. Söz konusu açıklamalarda, mahkeme heyetine yönelik ifadeler nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun 125/1, 125/2, 125/3-a, 125/4 ve 125/5 maddeleri kapsamında hakaret suçunu oluşturabileceği değerlendirilen sözlere ilişkin olarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır. Gelişmelere ilişkin süreç ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir" ifadeleri kullanıldı.