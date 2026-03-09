Menü Kapat
Politika
Avatar
Editor
 Banu İriç

Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Silivri'de Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların yargılandığı davada mahkeme heyetine ilişkin sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
Haber Merkezi
09.03.2026
18:07
09.03.2026
18:50

Bakırköy kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret suçundan Genel Başkanı Özgür Özel hakkında resen soruşturma başlattı.

Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

HABERİN ÖZETİ

Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, bir duruşma sonrası mahkeme heyetine yönelik sözleri nedeniyle kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret suçundan resen soruşturma başlattı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret suçundan resen soruşturma başlattı.
Soruşturma, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde görülen bir duruşmanın ardından Özgür Özel'in basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda mahkeme heyetine yönelik ifadeleri nedeniyle başlatıldı.
Açıklamada, söz konusu ifadelerin Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında hakaret suçunu oluşturabileceği değerlendirildiği belirtildi.
Haberde, aralarında görevlerinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 107 tutuklu sanığın katıldığı davanın ilk duruşmasında gerilimli anlar yaşandığı bilgisi yer aldı.
Aralarında görevlerinden uzaklaştırılan İBB Başkanı 'nun da bulunduğu 107 tutuklu sanığın katıldığı davanın ilk duruşmasına, gerilimli anlar yaşandı. Özel'in mahkeme heyetine yönelik sözleri sonrası soruşturma açıldı.

Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

HAKARET SUÇUNDAN ÖZGÜR ÖZEL'E SORUŞTURMA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde görülen 2025/318 esas sayılı dosyasının ilk duruşmasının ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuştur. Söz konusu açıklamalarda, mahkeme heyetine yönelik ifadeler nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun 125/1, 125/2, 125/3-a, 125/4 ve 125/5 maddeleri kapsamında hakaret suçunu oluşturabileceği değerlendirilen sözlere ilişkin olarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır. Gelişmelere ilişkin süreç ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

