Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Depremler peş peşe oldu, Naci Görür uyardı: "Bölge için problem olabilir"

Son dakika haberi: Kahramanmaraş, Ankara ve Denizli'de peş peşe meydana gelen depremler vatandaşları oldukça tedirgin etti. Depremlerin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den kritik bir açıklama geldi. Naci Görür, Kahramanmaraş'taki depreme dikkat çekip, "Bölge için problem olabilir" ifadelerini kullandı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.03.2026
saat ikonu 16:15
|
GÜNCELLEME:
11.03.2026
saat ikonu 16:19

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Son günlerde meydana gelen depremlerin sayısı oldukça arttı.

HABERİN ÖZETİ

Depremler peş peşe oldu, Naci Görür uyardı: "Bölge için problem olabilir"

Türkiye'de son günlerde artan deprem aktivitesi üzerine Prof. Dr. Naci Görür'den yapılan açıklamalar dikkat çekiyor.
AFAD verilerine göre Denizli Buldan'da 4.0, Ankara Haymana'da 3.9 ve Kahramanmaraş Göksun'da 4.0 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
Prof. Dr. Naci Görür, depremlerin fazlalaştığını belirterek Denizli-Buldan, K. Maraş ve Konya'daki fayların hareketliliğine dikkat çekti.
Görür, özellikle Kahramanmaraş Göksun'daki fayın bölge için problem olabileceğini ifade etti.
Yapılan depremlerin grabenlerde, gerilme bölgelerinde veya doğrultu atımlı fay zonlarının yakın bölgelerinde meydana geldiği belirtildi.
Denizli-Buldan Fayı'nın kapasitesinin fazla olduğu, Konya'daki fayın küçük bir parça olduğu aktarıldı.
AFAD'ın bugünkü verilerine göre de; saat 07.42'de Buldan'da 4.0, saat 09.59'da Ankara Haymana'da 3.9 ve 13.58'de Göksun'da 4.0 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Farklı bölgelerde peş peşe meydana gelen bu depremler vatandaşları oldukça tedirgin etti.

Depremler peş peşe oldu, Naci Görür uyardı: "Bölge için problem olabilir"

SON DEPREMLER NE ANLAMA GELİYOR?

Peki son günlerde fay hatlarında oluşan bu hareketlilik ne anlama geliyor? Prof. Dr. , sosyal medya hesabından son depremlere ilişkin kritik bir açıklama yaptı.

Depremler peş peşe oldu, Naci Görür uyardı: "Bölge için problem olabilir"

"BÖLGE İÇİN PROBLEM OLABİLİR"

Naci Görür'ün açıklaması şu şekilde;

"Bugünlerde depremler fazlalaştı. Yakın zamanda Denizli-Buldan, Huğtaş-Göksun-K. Maraş ve Çimen, Cihanbeyli-Konya’da 4, 0-4,2 ‘lik depremler oldu. Bölgelerin tektonik özelliklerine göre bunlar ya grabenlerde, gerilme bölgelerinde, ya da doğrultu atımlı fay zonlarının yakın bölgelerinde (Eskişehir FZ, DAF FZ) meydana geldiler. Bütün bu yörer faylı. Fayların çoğu levha içi yapılar. Denizli-Buldan Fayı’nın kapasitesi fazla. Konya’daki fay küçük bir parça, K. Maraş’taki fay ise bölge için problem olabilir. Geçmiş olsun"

