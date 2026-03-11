Depremler peş peşe oldu, Naci Görür uyardı: "Bölge için problem olabilir"

Kategoriler
Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Son günlerde meydana gelen depremlerin sayısı oldukça arttı.
AFAD'ın bugünkü verilerine göre de; saat 07.42'de Denizli Buldan'da 4.0, saat 09.59'da Ankara Haymana'da 3.9 ve 13.58'de Kahramanmaraş Göksun'da 4.0 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
Farklı bölgelerde peş peşe meydana gelen bu depremler vatandaşları oldukça tedirgin etti.
Peki son günlerde fay hatlarında oluşan bu hareketlilik ne anlama geliyor? Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından son depremlere ilişkin kritik bir açıklama yaptı.
Naci Görür'ün açıklaması şu şekilde;
"Bugünlerde depremler fazlalaştı. Yakın zamanda Denizli-Buldan, Huğtaş-Göksun-K. Maraş ve Çimen, Cihanbeyli-Konya’da 4, 0-4,2 ‘lik depremler oldu. Bölgelerin tektonik özelliklerine göre bunlar ya grabenlerde, gerilme bölgelerinde, ya da doğrultu atımlı fay zonlarının yakın bölgelerinde (Eskişehir FZ, DAF FZ) meydana geldiler. Bütün bu yörer faylı. Fayların çoğu levha içi yapılar. Denizli-Buldan Fayı’nın kapasitesi fazla. Konya’daki fay küçük bir parça, K. Maraş’taki fay ise bölge için problem olabilir. Geçmiş olsun"