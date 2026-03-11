Denizli ve Konya'dan sonra Kahramanmaraş'ta da deprem oldu! AFAD büyüklüğünü duyurdu

Kategoriler
AFAD'tan alınan son verilere göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 13.58'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.
Kandilli Rasathanesi'nden alına son verilere göre, Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde saat 9.59'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD'tan alınan son verilere göre, Denizli'nin Buldan ilçesinde saat 07.42'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.24 kilometre olarak kaydedildi.