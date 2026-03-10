Menü Kapat
Gündem
 Selahattin Demirel

Denizli Buldan'da bir deprem daha! AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu

Denizli Buldan'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Dün 5.1'lik sarsıntıyı yaşayan Buldan'daki son depremle ilgili veriler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyuruldu.

Denizli Buldan'da bir deprem daha! AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu
9 Mart Pazartesi günü 5.1'lik depremin yaşandığı Denizli Buldan'da sarsıntılar devam ediyor. Kandilli Rasathanesi, saat 19.30'da meydana gelen sarsıntının büyüklüğünü 3.8 olarak ölçerken derinliğini ise 4.2 kilometre verisiyle açıkladı.

https://x.com/Kandilli_info/status/2031408497053622428

AFAD GÜNEY İLÇESİNİ İŞARET ETTİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), büyüklüğünü 3.7 olarak duyurduğu depremin merkez üssü için Güney ilçesini işaret etti.

AFAD'ın, derinliğini 11.71 kilometre olarak açıkladığı deprem, bölgede kısa süreli korku nedeni olurken herhangi bir olumsuz gelişme aktarılmadı.

https://x.com/DepremDairesi/status/2031408855322681733

