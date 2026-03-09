Denizli ve çevresinde bugün hareketli saatler yaşandı. AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), akşam saat 20.02'de merkez üssü Buldan olan 4.1 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından bir kez daha sallandı. AFAD 23.20'de kaydedilen depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu. 12.16 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin merkez üssünün yine Buldan olduğu paylaşıldı.

Dinle

Denizli sallanmaya devam ediyor! Buldan'da 4.2 büyüklüğünde deprem! Prof. Naci Görür'den açıklama geldi Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 71

https://x.com/DepremDairesi/status/2031104583720738947

PROF. DR. NACİ GÖRÜR: "ANADOLU BATIYA KAÇIYOR"

Akşam saatlerinde ve sabah 5.1'lik meydana gelen depremler bölgedeki endişeyi artırdı. 4.1'lik ikinci depremin hemen ardından sosyal medya hesabından bir analiz paylaşan Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntıların tektonik nedenlerine ışık tuttu. Görür, Denizli çevresindeki graben sistemine vurgu yaparak şunları kaydetti:

"Denizli çevresinde, graben sistemi etrafında 4'lük ve 5'lik depremler oluyor. Bölge aktif ve Kuzey-Güney (K-S) yönünde geriliyor. Sebebi Anadolu Levhası'nın batıya kaçışı. Geçmiş olsun."

https://x.com/nacigorur/status/2031064895467245849