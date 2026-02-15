Naci Görür, Samsun depremi öncesi bu uyarıyı yapmıştı: Kritik yerde belirtilen segmana yakın

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre panik yaşatan deprem saat 00.20'de 4 büyüklüğünde oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi.

NACİ GÖRÜR'DEN SAMSUN DEPREMİ SONRASI AÇIKLAMA

Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den ilk yorum geldi.

Prof. Dr. Görür, depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde meydana geldiğini ve sığ bir deprem olduğunu belirtti. Görür paylaşımında "Büyük ölçüde kırılmış bölge, geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

KAF UYARISI

Erzincan'ın Kemah ilçesinde 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası 6 Şubat'ta Naci Görür bölge için açıklama yapmıştı. Naci Görür, Görür, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Yedisu zonunda deprem beklendiğini belirtti. Görür, "Bu deprem o segmana yakın" ifadelerini kullandı.

