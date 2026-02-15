Menü Kapat
TGRT Haber
Gündem
Editor
 Murat Makas

Naci Görür, Samsun depremi öncesi bu uyarıyı yapmıştı: Kritik yerde belirtilen segmana yakın

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaşanan 4 büyüklüğündeki deprem sonrası Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den ilk yorum geldi. Kuzey Anadolu Fay Hattı'na dikkat çeken Naci Görür Erzincan depremi sonrasında o segmana yakında deprem beklendiğini belirtmişti. İşte detaylar...

Naci Görür, Samsun depremi öncesi bu uyarıyı yapmıştı: Kritik yerde belirtilen segmana yakın
15.02.2026
15.02.2026
saat ikonu 13:36

’un ilçesinde meydana geldi. AFAD verilerine göre panik yaşatan deprem saat 00.20'de 4 büyüklüğünde oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi.

Naci Görür, Samsun depremi öncesi bu uyarıyı yapmıştı: Kritik yerde belirtilen segmana yakın

NACİ GÖRÜR'DEN SAMSUN DEPREMİ SONRASI AÇIKLAMA

Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken Yer Bilimci Prof. Dr. 'den ilk yorum geldi.

Prof. Dr. Görür, depremin üzerinde meydana geldiğini ve sığ bir deprem olduğunu belirtti. Görür paylaşımında "Büyük ölçüde kırılmış bölge, geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Naci Görür, Samsun depremi öncesi bu uyarıyı yapmıştı: Kritik yerde belirtilen segmana yakın

KAF UYARISI

Erzincan'ın Kemah ilçesinde 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası 6 Şubat'ta Naci Görür bölge için açıklama yapmıştı. Naci Görür, Görür, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Yedisu zonunda deprem beklendiğini belirtti. Görür, "Bu deprem o segmana yakın" ifadelerini kullandı.

https://x.com/nacigorur/status/2019745335115993568

Samsun'da deprem oldu: AFAD verileri bildirdi
#deprem
#samsun
#naci görür
#kuzey anadolu fay hattı
#vezirköprü
#Gündem
