Denizli’nin Buldan ilçesinde saat 09.21’de meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Yerin 8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Uşak, Aydın, Muğla ve Burdur illerinde de hissedildi.
Denizli depremi sonrası Naci Görür'den dikkat çeken açıklama: "Oldukça hareketli bir bölge"
AFAD verilerine göre depremin büyüklüğü 5.1 (Mw), yeri Buldan (Denizli), tarihi 2026-03-09, saati 09:21:04 TSİ, enlemi 38.08694 N, boylamı 28.97389 E ve derinliği 7 km olarak belirtildi.
Ekiplerin bölgede incelemeleri sürdüğü ve şimdiye kadar herhangi olumsuz bir durum yaşanmadığı aktarıldı.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin Yenicekent-Buldan/Denizli'de, 5,1 büyüklükte ve sığ olduğunu, Pamukkale Fay Zonunda oldukça hareketli bir bölgede meydana geldiğini belirtti.