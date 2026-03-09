Menü Kapat
TGRT Haber
Gündem
Editor
Editor
 Baran Aksoy

Denizli depremi sonrası Naci Görür'den dikkat çeken açıklama: "Oldukça hareketli bir bölge"

Denizli'nin buldan ilçesinde saat 09.21'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının çevre illerde de hissedildiği depremle ilgili Naci Görür'den bir açıklama geldi. İşte detaylar...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.03.2026
15:46
|
GÜNCELLEME:
09.03.2026
15:59

Denizli'nin Buldan ilçesinde saat 09.21'de meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Yerin 8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem,
Uşak, Aydın, Muğla ve Burdur illerinde de hissedildi.

Denizli depremi sonrası Naci Görür'den dikkat çeken açıklama: "Oldukça hareketli bir bölge"

HABERİN ÖZETİ

Denizli depremi sonrası Naci Görür'den dikkat çeken açıklama: "Oldukça hareketli bir bölge"

Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
Deprem, yerin 8 kilometre derinliğinde meydana geldi ve Uşak, Aydın, Muğla ve Burdur illerinde de hissedildi.
AFAD verilerine göre depremin büyüklüğü 5.1 (Mw), yeri Buldan (Denizli), tarihi 2026-03-09, saati 09:21:04 TSİ, enlemi 38.08694 N, boylamı 28.97389 E ve derinliği 7 km olarak belirtildi.
Ekiplerin bölgede incelemeleri sürdüğü ve şimdiye kadar herhangi olumsuz bir durum yaşanmadığı aktarıldı.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin Yenicekent-Buldan/Denizli'de, 5,1 büyüklükte ve sığ olduğunu, Pamukkale Fay Zonunda oldukça hareketli bir bölgede meydana geldiğini belirtti.
Denizli depremi sonrası Naci Görür'den dikkat çeken açıklama: "Oldukça hareketli bir bölge"

'ın depreme ilişkin verileri şu şekilde;

  • Büyüklük: 5.1 (Mw)
  • Yer: Buldan (Denizli)
  • Tarih: 2026-03-09
  • Saat: 09:21:04 TSİ
  • Enlem: 38.08694 N
  • Boylam: 28.97389 E
  • Derinlik: 7 km

https://x.com/DepremDairesi/status/2030893286445940919

BÖLGEDE İNCELEMLER SÜRÜYOR

Ekiplerin bölgede incelemeleri sürüyor. Yetkililer şimdiye kadar herhangi olumsuz durumun yaşanmadığını aktardı.

Denizli depremi sonrası Naci Görür'den dikkat çeken açıklama: "Oldukça hareketli bir bölge"

"OLDUKÇA HAREKETLİ BİR BÖLGE"

Kısa süreli paniğe neden olan depremle ilgili Yer bilimci Prof. Dr. 'den açıklama geldi. Görür, sosyal medya hesabından depreme ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yenicekent-Buldan/Denizli’de deprem oldu. 5,1 büyüklükte ve sığ bir deprem. Pamukkale Fay Zonunda. Oldukça hareketli bir bölge. Burası K-G gerilim altında. Geçmiş olsun"

https://x.com/nacigorur/status/2030917066132250827

