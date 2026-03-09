Denizli depremi sonrası Naci Görür'den dikkat çeken açıklama: "Oldukça hareketli bir bölge"

Denizli’nin Buldan ilçesinde saat 09.21’de meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Yerin 8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem,

Uşak, Aydın, Muğla ve Burdur illerinde de hissedildi.

AFAD'ın depreme ilişkin verileri şu şekilde;

Büyüklük: 5.1 (Mw)

Yer: Buldan (Denizli)

Tarih: 2026-03-09

Saat: 09:21:04 TSİ

Enlem: 38.08694 N

Boylam: 28.97389 E

Derinlik: 7 km

BÖLGEDE İNCELEMLER SÜRÜYOR

Ekiplerin bölgede incelemeleri sürüyor. Yetkililer şimdiye kadar herhangi olumsuz durumun yaşanmadığını aktardı.

"OLDUKÇA HAREKETLİ BİR BÖLGE"

Kısa süreli paniğe neden olan depremle ilgili Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi. Görür, sosyal medya hesabından depreme ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yenicekent-Buldan/Denizli’de deprem oldu. 5,1 büyüklükte ve sığ bir deprem. Pamukkale Fay Zonunda. Oldukça hareketli bir bölge. Burası K-G gerilim altında. Geçmiş olsun"

