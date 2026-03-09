Denizli'de 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından uzman isimden kritik uyarı: '6.5 büyüklüğünde deprem üretebilir'

Denizli’nin Buldan ilçesi, bugün yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Sarsıntının ardından bölgedeki sismik hareketliliği değerlendiren uzmanlar, paniğe gerek olmadığını ancak artçı sarsıntılara karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguluyor.

"6,5 BÜYÜKLÜĞÜNE KADAR DEPREM ÜRETEBİLİR"

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve AFAD Deprem Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremin kaynağına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Sarsıntının Pamukkale Fay Zonu üzerinde gerçekleştiğini belirten Sözbilir, "Pamukkale Fay Zonu 5 fay segmentinden oluşan toplam 50 kilometre uzunluğunda diri bir faydır. Denizli için önemli bir sismik kaynak konumundadır. Fakat fay segmentlerinin uzunluğu 7 ile 12 kilometre arasında değiştiğinden 6-6,5 büyüklüğüne varan depremler üretebilir" ifadelerini kullandı.

ARTÇI SARSINTI UYARISI: "4 BÜYÜKLÜĞÜNE ULAŞABİLİR"

Prof. Dr. Sözbilir, depremin meydana geldiği kesimin birbirine paralel kısa fay parçalarından oluştuğuna dikkat çekti. Bu jeolojik yapı nedeniyle sarsıntıların bir süre daha devam edebileceğini belirterek şu uyarıda bulundu: "Meydana gelen depremin odak mekanizma çözümüne baktığımızda, depremin sol yanal doğrultu atımlı oblik normal faydan kaynaklandığını anlıyoruz. Depremin olduğu kesimde bulunan Pamukkale Fay Zonu birbirine paralel kısa fay parçalarından oluştuğundan büyüklüğü 4'e varan artçı depremler gelişebilir. Halkın panik yapmasını gerektirecek bir durum olduğunu düşünmüyoruz."