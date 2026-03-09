Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Denizli'de 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından uzman isimden kritik uyarı: '6.5 büyüklüğünde deprem üretebilir'

Denizli Buldan’da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremi değerlendiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, sarsıntının 50 kilometre uzunluğundaki Pamukkale Fay Zonu’ndan kaynaklandığını belirtti. Bölgenin 6,5 büyüklüğüne kadar deprem üretme potansiyeli taşıdığına dikkat çeken Sözbilir, "Büyüklüğü 4'e varan artçılar bekliyoruz, panik yapılacak bir durum yok" uyarısında bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.03.2026
saat ikonu 11:20
|
GÜNCELLEME:
09.03.2026
saat ikonu 11:24

Denizli’nin Buldan ilçesi, bugün yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Sarsıntının ardından bölgedeki sismik hareketliliği değerlendiren uzmanlar, paniğe gerek olmadığını ancak artçı sarsıntılara karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguluyor.

Denizli'de 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından uzman isimden kritik uyarı: '6.5 büyüklüğünde deprem üretebilir'

0:00 80
Denizli'de 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından uzman isimden kritik uyarı: '6.5 büyüklüğünde deprem üretebilir'

"6,5 BÜYÜKLÜĞÜNE KADAR DEPREM ÜRETEBİLİR"

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve AFAD Deprem Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremin kaynağına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Sarsıntının Pamukkale Fay Zonu üzerinde gerçekleştiğini belirten Sözbilir, "Pamukkale Fay Zonu 5 fay segmentinden oluşan toplam 50 kilometre uzunluğunda diri bir faydır. Denizli için önemli bir sismik kaynak konumundadır. Fakat fay segmentlerinin uzunluğu 7 ile 12 kilometre arasında değiştiğinden 6-6,5 büyüklüğüne varan depremler üretebilir" ifadelerini kullandı.

Denizli'de 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından uzman isimden kritik uyarı: '6.5 büyüklüğünde deprem üretebilir'

ARTÇI SARSINTI UYARISI: "4 BÜYÜKLÜĞÜNE ULAŞABİLİR"

Prof. Dr. Sözbilir, depremin meydana geldiği kesimin birbirine paralel kısa fay parçalarından oluştuğuna dikkat çekti. Bu jeolojik yapı nedeniyle sarsıntıların bir süre daha devam edebileceğini belirterek şu uyarıda bulundu: "Meydana gelen depremin odak mekanizma çözümüne baktığımızda, depremin sol yanal doğrultu atımlı oblik normal faydan kaynaklandığını anlıyoruz. Depremin olduğu kesimde bulunan Pamukkale Fay Zonu birbirine paralel kısa fay parçalarından oluştuğundan büyüklüğü 4'e varan artçı depremler gelişebilir. Halkın panik yapmasını gerektirecek bir durum olduğunu düşünmüyoruz."

Denizli'de 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından uzman isimden kritik uyarı: '6.5 büyüklüğünde deprem üretebilir'
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD ve İsrail petrol depolarını vurdu: İran'ı alevler sardı
Avrupa Rus petrolüne geri mi dönüyor?
Denizli Buldan'da 5.1 büyüklüğünde deprem! İzmir, Muğla, Manisa ve birçok çevre ilde hissedildi
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.