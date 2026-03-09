Avrupa Rus petrolüne geri mi dönüyor?

Kategoriler
Slovakya ve Macaristan, Ukrayna üzerinden geçen Druzhba petrol hattındaki akışın siyasi gerekçelerle geciktirildiğini savunuyor. Slovakya Başbakanı Robert Fico, konuyu Paris’te Ursula von der Leyen ile görüşmeye hazırlanıyor.
Orta Avrupa’da enerji hattı üzerinden yeni bir gerilim yükseliyor. Rus petrolünün Ukrayna üzerinden Avrupa’ya ulaştığı Druzhba boru hattındaki akışın durması, özellikle Slovakya ve Macaristan’da enerji güvenliği tartışmalarını yeniden alevlendirdi.
Yaşanan gelişmeler, Avrupa’nın Rus enerji kaynaklarından uzaklaşma politikasının ne kadar sürdürülebilir olduğu sorusunu da yeniden gündeme taşıdı.
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Salı günü Paris’te Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya gelecek. Görüşmenin ana başlıklarından biri ise Ukrayna üzerinden Rus petrolü sevkiyatının neden durduğu ve akışın yeniden nasıl başlatılabileceği olacak.
Fico’ya göre mesele sadece teknik bir arıza değil. Slovak lider, Ukrayna’nın hattaki akışı siyasi nedenlerle geciktirdiğini düşünüyor.
Başbakan, Facebook üzerinden yayımladığı video mesajında oldukça sert bir çıkış yaptı. Fico, Ukrayna’ya sağlanması planlanan 90 milyar euroluk askeri kredi paketini kastederek şu ifadeleri kullandı:
“Ukrayna’ya verilecek bu devasa askeri hediyeyi bloke etmek, petrol arzının yeniden sağlanması için meşru bir araçtır. Gerekirse bu konuda bayrağı Macaristan’dan devralmaya hazırız.”
Ukrayna yönetimi ise iddiaları reddediyor. Kiev’e göre sorun siyasi değil, tamamen teknik.
Yetkililer, Ocak ayı sonunda Rus saldırıları sırasında Druzhba hattının ciddi şekilde zarar gördüğünü ve bu nedenle sevkiyatın kısa sürede yeniden başlatılmasının mümkün olmadığını söylüyor.
Ancak Rus petrolüne bağımlılığı halen yüksek olan Slovakya ve Macaristan bu açıklamaya pek ikna olmuş görünmüyor. Bu iki ülke, Kiev’in hattı bir tür siyasi baskı aracı olarak kullandığını öne sürüyor.
Tartışma sadece petrol akışıyla sınırlı kalmadı. Slovakya, yaşanan kriz nedeniyle Ukrayna’ya sağladığı acil durum elektrik tedarikini durdurdu.
Avrupa Komisyonu ise durumun daha fazla büyümemesi için devreye girmiş durumda. Brüksel, Druzhba hattındaki akışın yeniden sağlanması için finansal destek seçenekleri dahil çeşitli çözüm yollarını değerlendiriyor.