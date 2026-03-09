Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Avrupa Rus petrolüne geri mi dönüyor?

Mart 09, 2026 11:04
1
Avrupa Rus petrolüne geri mi dönüyor?

Slovakya ve Macaristan, Ukrayna üzerinden geçen Druzhba petrol hattındaki akışın siyasi gerekçelerle geciktirildiğini savunuyor. Slovakya Başbakanı Robert Fico, konuyu Paris’te Ursula von der Leyen ile görüşmeye hazırlanıyor.

2
Avrupa Rus petrolüne geri mi dönüyor?

Orta Avrupa’da enerji hattı üzerinden yeni bir gerilim yükseliyor. Rus petrolünün Ukrayna üzerinden Avrupa’ya ulaştığı Druzhba boru hattındaki akışın durması, özellikle Slovakya ve Macaristan’da enerji güvenliği tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Yaşanan gelişmeler, Avrupa’nın Rus enerji kaynaklarından uzaklaşma politikasının ne kadar sürdürülebilir olduğu sorusunu da yeniden gündeme taşıdı.

3
Avrupa Rus petrolüne geri mi dönüyor?

PARİS’TE KRİTİK GÖRÜŞME

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Salı günü Paris’te Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya gelecek. Görüşmenin ana başlıklarından biri ise Ukrayna üzerinden Rus petrolü sevkiyatının neden durduğu ve akışın yeniden nasıl başlatılabileceği olacak.

Fico’ya göre mesele sadece teknik bir arıza değil. Slovak lider, Ukrayna’nın hattaki akışı siyasi nedenlerle geciktirdiğini düşünüyor.

4
Avrupa Rus petrolüne geri mi dönüyor?

Başbakan, Facebook üzerinden yayımladığı video mesajında oldukça sert bir çıkış yaptı. Fico, Ukrayna’ya sağlanması planlanan 90 milyar euroluk askeri kredi paketini kastederek şu ifadeleri kullandı:

“Ukrayna’ya verilecek bu devasa askeri hediyeyi bloke etmek, petrol arzının yeniden sağlanması için meşru bir araçtır. Gerekirse bu konuda bayrağı Macaristan’dan devralmaya hazırız.”

5
Avrupa Rus petrolüne geri mi dönüyor?

KİEV: HATTA CİDDİ HASAR VAR

Ukrayna yönetimi ise iddiaları reddediyor. Kiev’e göre sorun siyasi değil, tamamen teknik.

Yetkililer, Ocak ayı sonunda Rus saldırıları sırasında Druzhba hattının ciddi şekilde zarar gördüğünü ve bu nedenle sevkiyatın kısa sürede yeniden başlatılmasının mümkün olmadığını söylüyor.

Ancak Rus petrolüne bağımlılığı halen yüksek olan Slovakya ve Macaristan bu açıklamaya pek ikna olmuş görünmüyor. Bu iki ülke, Kiev’in hattı bir tür siyasi baskı aracı olarak kullandığını öne sürüyor.

6
Avrupa Rus petrolüne geri mi dönüyor?

ENERJİ GERİLİMİ BÜYÜYOR

Tartışma sadece petrol akışıyla sınırlı kalmadı. Slovakya, yaşanan kriz nedeniyle Ukrayna’ya sağladığı acil durum elektrik tedarikini durdurdu.

Avrupa Komisyonu ise durumun daha fazla büyümemesi için devreye girmiş durumda. Brüksel, Druzhba hattındaki akışın yeniden sağlanması için finansal destek seçenekleri dahil çeşitli çözüm yollarını değerlendiriyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.