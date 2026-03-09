Avrupa Rus petrolüne geri mi dönüyor?

PARİS’TE KRİTİK GÖRÜŞME

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Salı günü Paris’te Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya gelecek. Görüşmenin ana başlıklarından biri ise Ukrayna üzerinden Rus petrolü sevkiyatının neden durduğu ve akışın yeniden nasıl başlatılabileceği olacak.

Fico’ya göre mesele sadece teknik bir arıza değil. Slovak lider, Ukrayna’nın hattaki akışı siyasi nedenlerle geciktirdiğini düşünüyor.