MEB 903 personel alımı sonuçları görüntüleme ekranı! MEB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MEB 903 personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorularının cevapları adaylar tarafından araştırılıyor. MEB tarafından Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı ve Uygulama Merkezleri'nde görev almak üzere 903 personel alımı gerçekleştirilecek. Yardımcı hizmetler personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, büro personeli, kat görevlisi, diyetisyen, elektrik, bilgisayar ve sıhhi tesisat teknisyenleri, aşçı, kaloriferci ve şoför kadrolarında yapılacak olan alımların başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Başvuruların tamamlanmasının ardından adayların gözleri sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki MEB 903 personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, MEB personel alımı sonuçları görüntüleme ekranı...

MEB personel alımı sonuçları sorgulama ekranı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı tarafından 903 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Personel alımlarının başvuruları 2-6 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleştirildi. Ankara, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, İstanbul, Kayseri, Mersin, Rize, Sivas, Tokat ve Aksaray'da bulunan eğitim ve uygulama merkezlerine yapılacak olan alımların başvuruları üzerinden gerçekleştirildi. Başvuruların sona ermesinin ardından ise adayların gözü MEB 903 personel alımı sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki MEB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, MEB 903 personel alımı sonuçları sorgulama ekranı...

MEB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2026?

MEB tarafından açıklanan bilgilere göre 903 sözleşmeli personel alımı sonuçları 13 Mart 2026 Cuma günü açıklanacak. Henüz MEB tarafından 903 sözleşmeli personel alımı sonuçları ise duyurulmadı. Bugün gün içerisinde en geç saat 17.00'a kadar MEB 903 sözleşmeli personel alımı sonuçlarının duyurulması bekleniyor. Adayların MEB tarafından yapılacak olan açıklamaları yakından takip etmesi gerekiyor.

MEB 903 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

MEB 903 personel alımı sonuçları "kariyerkapısı.gov.tr/isealim", "www.meb.gov.tr" ve "personel.meb.gov.tr" adreslerinden ilan edilecek. Adaylar MEB tarafından sonuçların ilan edilmesinin ardından sisteme T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak yerleştirildikleri kadro ve yedeklik durumlarını öğrenebilecekler. Yerleştirmelerde KPSS puan üstünlüğü baz alınacak. Her kadro için asıl sayısı kadar yedek adayın belirleneceği belirtildi.

MEB 903 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

MEB 903 personel alımları kapsamında en fazla alım yardımcı hizmetler personeli kadrosunda yapılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre yardımcı hizmetler personeli kadrosunda 327 alım yapılacak. MEB 903 personel alımı kadro dağılımı ise şöyle:

Yardımcı Hizmetler Personeli: 327 Kişi

Koruma ve Güvenlik Görevlisi : 127 Kişi

Büro Personeli: 121 Kişi

Kat Görevlisi: 113 Kişi

Diyetisyen: 15 Kişi

Elektrik Teknisyeni: 18 Kişi

Bilgisayar Teknisyeni: 15 Kişi

Sıhhi Tesisat Teknisyeni: 21 Kişi

Şoför: 20 Kişi

Kaloriferci: 21 Kişi

Aşçı: 75 Kişi

MEB 903 PERSONEL ALIMI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

MEB 903 personel alımları Ankara, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, İstanbul, Kayseri, Mersin, Rize, Sivas, Tokat ve Aksaray'da bulunan 16 farklı eğitim ve uygulama merkezinde gerçekleştirilecek. Merkezlere göre alım yapılacak personel sayısını adaylar Resmi Gazete'de yapılan ilan aracılığıyla öğrenebilecekler.

MEB 903 PERSONEL ALIMI İLLERE GÖRE DAĞILIMI İÇİN TIKLAYIN

