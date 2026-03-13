Diyarbakır’da güldüren görüntü: Düşen plakasını ceza yememek için kaskına bantladı

Diyarbakır-Elazığ karayolunda bir motosiklet sürücüsü, yola çıktıktan sonra plakasının düştüğünü gördü. Plakasını bir türlü yerine takamayan sürücü, ceza yememek için ilginç bir yönteme başvurdu. İsmi öğrenilemeyen sürücü, düşen plakasını kaskına bantlayarak trafikte seyretmeye devam etti. Trafikte seyreden sürücüler şaşırmadan edemedi. İlginç anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

