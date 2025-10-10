Plakasını bantla değiştirdi, polisten kaçamadı!

Afyonkarahisar'da 2 kişinin bulunduğu motosiklet, Maliye Kavşağı ışıklarında polis ekiplerinin dikkatini çekti. Yapılan kontrollerde; motosikletin plakasının sarı renk bantla okunmasını güçleştirecek şekilde kapatıldığı ve trafikte kullanıldığı tespit edildi.

CEZA KESİLDİ

Ekipler, M.A.'ya ilgili trafik kanunu ve yönetmelikleri uyarınca toplamda yaklaşık 7 bin TL para cezası kesti.