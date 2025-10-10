Menü Kapat
Aktüel
Avatar
Editor
 | Safa Keser

Doğrudan yardım ulaşıyor! Sadakataşı ve MÜSİAD Gazze’de çadır kent kurdu

Sadakataşı Derneği, MÜSİAD’ın destekleriyle, Gazze’nin Han Yunus bölgesinde 125 ailenin yaşayacağı MÜSİAD Çadır Kentinin açılışını gerçekleştirdi. Çadır kentte mescit, oyun alanı, wc ve duş alanları da bulunuyor.

Doğrudan yardım ulaşıyor! Sadakataşı ve MÜSİAD Gazze’de çadır kent kurdu
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
10.10.2025
saat ikonu 16:53
|
GÜNCELLEME:
10.10.2025
saat ikonu 16:53

Gazze'de yaşanan barınma sorununun çözümüne katkı sağlamak amacıyla tarafından projelendirilen, toplamda 125 çadırdan oluşan Çadır Kenti dualarla açıldı.

Doğrudan yardım ulaşıyor! Sadakataşı ve MÜSİAD Gazze’de çadır kent kurdu

EŞYA DESTEĞİ SAĞLANDI

Bölgede bulunan derneğin gönüllü ekibi 125 aileyi yaşayacakları çadırlara yerleştirdi. Çadır kentte yaşayacak ailelere dernek tarafından yatak, battaniye ve mutfak malzemeleri dağıtıldı.

Doğrudan yardım ulaşıyor! Sadakataşı ve MÜSİAD Gazze’de çadır kent kurdu

MESCİT VE OYUN PARKI

Çadır kentte yaşayan Gazzeli ailelerin ibadethane ihtiyacının karşılanması için 500 kişilik mescit kuruldu. Dernek çadır kentte yaşayan çocuklar için oyun alanı kurulumu gerçekleştirdi. Ayrıca çadır kente 20 adet wc ve duş alanı yapıldı.

Doğrudan yardım ulaşıyor! Sadakataşı ve MÜSİAD Gazze’de çadır kent kurdu

"125 AİLE YAŞAYACAK''

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal çadır kentin açılışıyla ilgili yapmış olduğu açıklamada; ‘‘İsrail’in gerçekleştirdiği soykırım nedeniyle yaklaşık yüz bin Gazzeli şehit olurken, milyonlarca Gazzeli kardeşimizin evleri yıkıldı. Dernek olarak zor durumda olan bölgeye ulaştırdığımız acil yardımlarla birlikte barınma alanında da projeler hayata geçiriyoruz. Bugün MÜSİAD Ailesinin destekleriyle Han Yunus bölgesinde 125 ailenin yaşayacağı bir çadır kentin açılışını gerçekleştirdik. Gazze halkına düzenli olarak destek sağlayan MÜSİAD’a teşekkürlerimizi sunuyoruz.’’ İfadelerini kullandı.

Gazze’ye destek olabilmek için; Sadakataşı’nın Gazze yardımlarına www.sadakatasi.org.tr web adresinden banka hesap numaralarına ulaşılabiliyor. Ayrıca GAZZE yazıp 2989’a mesaj atarak doğrudan 50 TL bağış yapılabiliyor.

ETİKETLER
#gazze
#sadakataşı
#müsiad
#Barınma Yardımı
#Çadır Kenti
#Gazze Yardımı
#Aktüel
