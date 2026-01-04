Elon Musk tarih verdi: Beyin çiplerinde "seri üretim" dönemi başlıyor

Milyarder iş insanı Elon Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, beyin implantı şirketi Neuralink’in geleceğine dair oldukça kritik hedefler ortaya koydu.

Musk’ın açıklamalarına göre şirket, 2026 yılında beyin-bilgisayar arayüzü cihazlarının seri üretimine başlayacak. Paylaşımda ayrıca, cerrahi operasyonların tamamen otomatik hale getirileceği bilgisi de yer aldı.

12 HASTA DÜŞÜNCE GÜCÜYLE NEURALİNK'İ KONTROL EDİYOR

Şirket, eylül ayında yaptığı açıklamada dünya genelinde ciddi felç geçiren 12 kişinin Neuralink beyin implantlarına sahip olduğunu duyurmuştu. İmplant takılan hastalar, sadece düşünce güçlerini kullanarak dijital ve fiziksel araçları kontrol edebiliyor.

Omurilik yaralanması gibi rahatsızlıkları bulunan kişilere yardımcı olmak amacıyla tasarlanan teknoloji, ilk hastanın video oyunları oynamasına, internette gezinmesine, sosyal medyada paylaşım yapmasına ve dizüstü bilgisayarda imleci hareket ettirmesine olanak tanımıştı.

FDA ENGELİ AŞILMIŞTI

Neuralink, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) güvenlik endişeleri nedeniyle 2022’de reddettiği başvuru sürecinin ardından gerekli düzenlemeleri tamamlayarak 2024 yılında insanlı deneylere başlamıştı.

Geliştirdiği teknolojiyi daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefleyen şirket, haziran ayında gerçekleştirdiği finansman turunda 650 milyon dolarlık yatırım alarak kasasını doldurmuştu.