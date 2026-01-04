Venezuela’nın askeri gücü gündem oldu! Devlet Başkanı Maduro ABD tarafından kaçırılan Venezuela askeri güç sırlamasında bakın kaçıncı sırada

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Venezuela’nın askeri gücü bugün tüm dünyanın gündeminde. ABD güçlerinin düzenlediği operasyonla ülkenin Devlet Başkanı Maduro ve eşi yurt dışına kaçırılırken, yaşanan gelişmeler küresel çapta şok etkisine neden oldu. İlk saldırılarla birlikte ülkede olağanüstü hal ilan edilmişti. Bundan sonraki süreçte neler olacağı merakla beklenirken, Venezuela’nın askeri güç sıralamasındaki yeri de dikkat çekiyor…
2026 yılının ilk günleri tüm dünyayı derinden etkileyen olaylara sahne oluyor. Uyuşturucu üretimi ve ticareti ile suçlanan Venezuela’nın seçilmiş Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in New York'a götürüldüğü öğrenildi. Yaşanan şok edici gelişmeler yakından takip edilirken Venezuela’nın bu hamleye nasıl karşılık vereceği merak ediliyordu. ABD Merkezli Global Firepower sitesi her yıl ülkelerin askeri güçlerini sıralarken Venezuela’nın bu sıralamadaki yeri de günün en çok konuşulan konuları arasına girdi. İşte Venezuela’nın askeri gücü ve dünya sıralamasındaki yeri…
Venezuela, en büyük askeri gücünü sahip olduğu yüksek milis kuvvetlerinden alıyor. BU kapsamda;
Venezuela’nın Aktif Asker Sayısı: Yaklaşık 109.000 - 123.000 (Dünya sıralamasında 43.)
Yedek Kuvvetler: Yaklaşık 8.000 (Resmi kayıtlı yedekler oldukça düşüktür.)
Ulusal Muhafızlar: Yaklaşık 23.000.
Paramiliter ve Milis Gücü: Yaklaşık 220.000 (IISS tahmini).
Venezuela'nın kara kuvvetleri envanterinde büyük oranda Rus ve Fransız yapımı araçlar yer alıyor.
Ana Muharebe Tankları (MBT): Toplam 172 civarı.
Zırhlı Araçlar: Yaklaşık 8.802 adet (Zırhlı personel taşıyıcılar ve muharebe araçları dahil).
Topçu Sistemleri: 48 adet kundağı motorlu obüs (Rus 2S19 Msta-S) ve 36 adet Çok Namlulu Roketatar (MLRS - Rus BM-21 Grad ve BM-30 Smerch).
Venezuela’nın hava kuvvetleri kağıt üzerinde güçlü görünse de, yedek parça sıkıntıları nedeniyle operasyonel hazır olma oranı düşüktür.
Toplam Uçak Sayısı: Yaklaşık 229.
Savaş/Avcı Uçakları: Toplam 30 adet (Operasyonel olanların sayısı 15-20 civarı tahmin ediliyor).
Ana Varlıklar: Rus Su-30MK2 (22 adet - Filonun bel kemiği) ve ABD yapımı eski F-16lar (18 adet civarı envanterde, ancak sadece 3-4 tanesinin uçabilir durumda olduğu düşünülüyor).
İnsansız Hava Araçları (İHA/SİHA): İran desteğiyle geliştirilen SANT Arpía (Mohajer-2 türevi) sistemleri bulunmaktadır. Envanterde yaklaşık 12-15 civarı gözetleme ve saldırı kapasiteli İHA olduğu bilinmektedir.
Venezuela deniz kuvvetleri bir kıyı gücü niteliğindedir ve açık deniz operasyon yeteneği sınırlıdır.
Toplam Deniz Varlığı: 34 gemi.
Fırkateyn: 1 adet (Operasyonel durumu belirsiz).
Denizaltı: 1 adet (Alman yapımı Type 209, genellikle bakımda).
Devriye Gemileri: 25 adet (Kıyı güvenliği ve kaçakçılıkla mücadele odaklı).
DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI SIRALAMASINDA VENEZUELA’NIN YERİ
Venezuela, dünyanın en güçlü orduları sıralamasında 50. sırada yer alıyor.