Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Venezuela’nın askeri gücü gündem oldu! Devlet Başkanı Maduro ABD tarafından kaçırılan Venezuela askeri güç sırlamasında bakın kaçıncı sırada

Ocak 04, 2026 11:55
1
Venezuela’nın askeri gücü gündem oldu! Devlet Başkanı Maduro ABD tarafından kaçırılan Venezuela askeri güç sırlamasında bakın kaçıncı sırada

Venezuela’nın askeri gücü bugün tüm dünyanın gündeminde. ABD güçlerinin düzenlediği operasyonla ülkenin Devlet Başkanı Maduro ve eşi yurt dışına kaçırılırken, yaşanan gelişmeler küresel çapta şok etkisine neden oldu. İlk saldırılarla birlikte ülkede olağanüstü hal ilan edilmişti. Bundan sonraki süreçte neler olacağı merakla beklenirken, Venezuela’nın askeri güç sıralamasındaki yeri de dikkat çekiyor…

2
Venezuela’nın askeri gücü gündem oldu! Devlet Başkanı Maduro ABD tarafından kaçırılan Venezuela askeri güç sırlamasında bakın kaçıncı sırada

2026 yılının ilk günleri tüm dünyayı derinden etkileyen olaylara sahne oluyor. Uyuşturucu üretimi ve ticareti ile suçlanan Venezuela’nın seçilmiş Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in New York'a götürüldüğü öğrenildi. Yaşanan şok edici gelişmeler yakından takip edilirken Venezuela’nın bu hamleye nasıl karşılık vereceği merak ediliyordu. ABD Merkezli Global Firepower sitesi her yıl ülkelerin askeri güçlerini sıralarken Venezuela’nın bu sıralamadaki yeri de günün en çok konuşulan konuları arasına girdi. İşte Venezuela’nın askeri gücü ve dünya sıralamasındaki yeri…

3
Venezuela’nın askeri gücü gündem oldu! Devlet Başkanı Maduro ABD tarafından kaçırılan Venezuela askeri güç sırlamasında bakın kaçıncı sırada

VENEZUELA’NIN ASKERİ PERSONEL GÜCÜ

Venezuela, en büyük askeri gücünü sahip olduğu yüksek milis kuvvetlerinden alıyor. BU kapsamda;

Venezuela’nın Aktif Asker Sayısı: Yaklaşık 109.000 - 123.000 (Dünya sıralamasında 43.)

Yedek Kuvvetler: Yaklaşık 8.000 (Resmi kayıtlı yedekler oldukça düşüktür.)

 

4
Venezuela’nın askeri gücü gündem oldu! Devlet Başkanı Maduro ABD tarafından kaçırılan Venezuela askeri güç sırlamasında bakın kaçıncı sırada

Ulusal Muhafızlar: Yaklaşık 23.000.

Paramiliter ve Milis Gücü: Yaklaşık 220.000 (IISS tahmini).

5
Venezuela’nın askeri gücü gündem oldu! Devlet Başkanı Maduro ABD tarafından kaçırılan Venezuela askeri güç sırlamasında bakın kaçıncı sırada

VENEZUELA’NIN KARA KUVVETLERİ

Venezuela'nın kara kuvvetleri envanterinde büyük oranda Rus ve Fransız yapımı araçlar yer alıyor.

Ana Muharebe Tankları (MBT): Toplam 172 civarı.

 

6
Venezuela’nın askeri gücü gündem oldu! Devlet Başkanı Maduro ABD tarafından kaçırılan Venezuela askeri güç sırlamasında bakın kaçıncı sırada

Zırhlı Araçlar: Yaklaşık 8.802 adet (Zırhlı personel taşıyıcılar ve muharebe araçları dahil).

Topçu Sistemleri: 48 adet kundağı motorlu obüs (Rus 2S19 Msta-S) ve 36 adet Çok Namlulu Roketatar (MLRS - Rus BM-21 Grad ve BM-30 Smerch).

7
Venezuela’nın askeri gücü gündem oldu! Devlet Başkanı Maduro ABD tarafından kaçırılan Venezuela askeri güç sırlamasında bakın kaçıncı sırada

VENEZUELA’NIN HAVA KUVVETLERİ VE İHA KAPASİTESİ

Venezuela’nın hava kuvvetleri kağıt üzerinde güçlü görünse de, yedek parça sıkıntıları nedeniyle operasyonel hazır olma oranı düşüktür.

Toplam Uçak Sayısı: Yaklaşık 229.

Savaş/Avcı Uçakları: Toplam 30 adet (Operasyonel olanların sayısı 15-20 civarı tahmin ediliyor).

 

8
Venezuela’nın askeri gücü gündem oldu! Devlet Başkanı Maduro ABD tarafından kaçırılan Venezuela askeri güç sırlamasında bakın kaçıncı sırada

Ana Varlıklar: Rus Su-30MK2 (22 adet - Filonun bel kemiği) ve ABD yapımı eski F-16lar (18 adet civarı envanterde, ancak sadece 3-4 tanesinin uçabilir durumda olduğu düşünülüyor).

İnsansız Hava Araçları (İHA/SİHA): İran desteğiyle geliştirilen SANT Arpía (Mohajer-2 türevi) sistemleri bulunmaktadır. Envanterde yaklaşık 12-15 civarı gözetleme ve saldırı kapasiteli İHA olduğu bilinmektedir.

9
Venezuela’nın askeri gücü gündem oldu! Devlet Başkanı Maduro ABD tarafından kaçırılan Venezuela askeri güç sırlamasında bakın kaçıncı sırada

VENEZUELA’NIN DENİZ KUVVETLERİ

Venezuela deniz kuvvetleri bir kıyı gücü niteliğindedir ve açık deniz operasyon yeteneği sınırlıdır.

Toplam Deniz Varlığı: 34 gemi.

Fırkateyn: 1 adet (Operasyonel durumu belirsiz).

 

10
Venezuela’nın askeri gücü gündem oldu! Devlet Başkanı Maduro ABD tarafından kaçırılan Venezuela askeri güç sırlamasında bakın kaçıncı sırada

Denizaltı: 1 adet (Alman yapımı Type 209, genellikle bakımda).

Devriye Gemileri: 25 adet (Kıyı güvenliği ve kaçakçılıkla mücadele odaklı).

11
Venezuela’nın askeri gücü gündem oldu! Devlet Başkanı Maduro ABD tarafından kaçırılan Venezuela askeri güç sırlamasında bakın kaçıncı sırada

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI SIRALAMASINDA VENEZUELA’NIN YERİ

Venezuela, dünyanın en güçlü orduları sıralamasında 50. sırada yer alıyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.