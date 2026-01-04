Venezuela’nın askeri gücü gündem oldu! Devlet Başkanı Maduro ABD tarafından kaçırılan Venezuela askeri güç sırlamasında bakın kaçıncı sırada

2026 yılının ilk günleri tüm dünyayı derinden etkileyen olaylara sahne oluyor. Uyuşturucu üretimi ve ticareti ile suçlanan Venezuela’nın seçilmiş Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in New York'a götürüldüğü öğrenildi. Yaşanan şok edici gelişmeler yakından takip edilirken Venezuela’nın bu hamleye nasıl karşılık vereceği merak ediliyordu. ABD Merkezli Global Firepower sitesi her yıl ülkelerin askeri güçlerini sıralarken Venezuela’nın bu sıralamadaki yeri de günün en çok konuşulan konuları arasına girdi. İşte Venezuela’nın askeri gücü ve dünya sıralamasındaki yeri…