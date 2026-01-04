Menü Kapat
TGRT Haber
Bakan Uraloğlu: "Milli elektrikli hızlı trenimizi 2026'da test edeceğiz'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti hakkında açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, Milli Elektrikli Hızlı Tren'i 2026 yılı içerisinde raylara indirerek test sürecini başlatacaklarını duyurdu. Uraloğlu yaptığı açıklamada, trenin saatte 225 kilometre hıza sahip olacağını ve 577 yolcu kapasiteli olacağını belirtti. İşte detaylar...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Elektrikli Hızlı Tren projesi hakkında, "Proje kapsamında 2026-2028 yılları arasında toplam biri prototip olmak üzere 15 set üretmeyi planlıyoruz. Milli Elektrikli Hızlı Trenimizi 2026 yılı içerisinde raylara indirerek test sürecini başlatacağız" dedi.

Bakan Uraloğlu, Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti hakkında açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, Milli Elektrikli Hızlı Tren'i 2026 yılı içerisinde raylara indirerek test sürecini başlatacaklarını duyurdu. Uraloğlu yaptığı açıklamada, trenin saatte 225 kilometre hıza sahip olacağını ve 577 yolcu kapasiteli olacağını belirtti.

Uraloğlu ayrıca, seti oluşturan araçların yolcu konforunu ve güvenliğini sağlayan tren kontrol ve izleme sistemi, otomatik tren durdurma sistemi, elektromekanik yolcu giriş kapıları, tam otomatik iklimlendirme, yangın ihbar, işitsel ve görsel yolcu bilgilendirme ve kamera sistemleri ile donatıldığını vurguladı.

'TREN SETLERİMİZ TOPLAM 577 YOLCU KAPASİTELİ OLACAK'
Bakan Uraloğlu, trenin iç donatısında son aşamalara yaklaştıklarını ve trenin neredeyse hazır hale geldiğini belirterek, "Proje kapsamında 2026-2028 yılları arasında toplam biri prototip olmak üzere 15 set üretmeyi planlıyoruz. Milli Elektrikli Hızlı Trenimizi 2026 yılı içerisinde raylara indirerek test sürecini başlatacağız. Alüminyum gövdeli 8 araçtan oluşacak Milli Elektrikli Hızlı Tren setlerimiz toplam 577 yolcu kapasiteli olacak.

Ayrıca bu aracımızda engelli yolcular için iki adet yolcu bölmesi ve tekerlekli sandalyeleriyle platformdan araca ve araçtan platforma indirilip bindirilmesini sağlayan asansörler de yer alacak. Trenlerimizi, yüksek konfor ve inovasyon ile mevcut ve gelecekte var olacak ihtiyaçları karşılamak üzere tasarladık. Proje kapsamında 2026-2028 yılları arasında toplam biri prototip olmak üzere toplam 15 set üretmeyi planlıyoruz. Şu anda Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatlarımızda 31 setin hizmet verdiğini düşünürsek neredeyse yarısı kadar milli trenlerimizi de üretmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu duyurdu: Sarıyer-Kilyos Tüneli'nin 2026'da açılması hedefleniyor
