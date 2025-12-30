Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Bakan Uraloğlu duyurdu: Sarıyer-Kilyos Tüneli'nin 2026'da açılması hedefleniyor

Sarıyer-Kilyos Tüneli ve Bağlantı Yolu Projesi'nde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tünel çalışmalarını 2026 yılı içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini belirterek, "Kilyos'tan Sarıyer'e 35 dakika süren seyahati yalnızca 5 dakikaya indireceğiz." dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bakan Uraloğlu duyurdu: Sarıyer-Kilyos Tüneli'nin 2026'da açılması hedefleniyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.12.2025
saat ikonu 15:42
|
GÜNCELLEME:
30.12.2025
saat ikonu 15:47

Sarıyer-Kilyos Tüneli ve Bağlantı Yolu Projesi'nde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, burada yaptığı açıklamada, projenin yapım çalışmalarına 2022 Mayıs'ta başladıklarını hatırlatarak, yaklaşık 7 kilometre uzunluğunda, ikisi gidiş, ikisi geliş olmak üzere toplam 4 şeritli ve çift tüplü inşa edilen projenin toplam uzunluğunun bağlantı yolları ile birlikte 8,2 kilometre olduğunu söyledi.

Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli'nin çıkışından başlayan projenin Kuzey Marmara Otoyolu bünyesinde inşa edilen Uskumruköy Modern Dönel Kavşağı'nda son bulduğunu dile getiren Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Projemiz kapsamında Sarıyer Kavşağı ve Kilyos Kavşağı olmak üzere toplam 2 köprülü kavşak, 1 viyadük, 2 aç-kapa yapısı ve 1 menfez de inşa ediyoruz. Tünelimizin yapımını en kısa sürede tamamlamak için hem yeni Avusturya tünel açma, kısa adıyla NATM metodu hem de tünel açma makinesi yani TBM yöntemlerini eş zamanlı kullanıyoruz. TBM ile çalışmalara geçen yıl aralık ayında başlamıştık. Böylelikle çift tüp uzunluğu toplam 13 bin 715 metre olan tünelin 10 bin 374 metresini yani yaklaşık yüzde 76'sını delmiş bulunuyoruz. Şu anda 191 adet makine ve ekipman, 914 adet personel ile çalışmalara devam ediyoruz. Sarıyer-Kilyos Tünelinin yapım çalışmalarını 2026 yılı içerisinde tamamlama hedefiyle 7 gün 24 saat aralıksız sürdürüyoruz."

Bakan Uraloğlu duyurdu: Sarıyer-Kilyos Tüneli'nin 2026'da açılması hedefleniyor

KUZEY MARMARA OTOYOLU'NA HIZLI ERİŞİM

Bakan Uraloğlu, proje sayesinde Maslak, Levent, Beşiktaş ve Büyükdere Caddesi gibi İstanbul'un en kalabalık ve en canlı iş ve finans merkezlerinin doğrudan Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlanabileceğini belirterek, İstanbul Havalimanı ile İstanbul'un iş merkezleri arasındaki bağlantının hızlanacağını söyledi.

Kilyos, Demirciköy, Uskumruköy, Gümüşdere, Zekeriyaköy ve Kısırkaya gibi mahallelerde yaşayanların tüneller üzerinden İstanbul'un merkez bölgelerine kolaylıkla erişebileceğini dile getiren Uraloğlu, böylelikle kentin kuzeyindeki yaz turizmi faaliyetlerinin daha da canlanacağını anlattı.

Uraloğlu, "En önemlisi ise olası büyük afet durumlarında İstanbul'un acil yardım ve tahliye yolu olarak kabul edilen Kuzey Marmara Otoyolu'na hızlı erişim imkanı da tesis edilmiş olacak. Böylece akaryakıttan 500 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 3,3 milyar lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunuda 32 bin ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız." açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu duyurdu: Sarıyer-Kilyos Tüneli'nin 2026'da açılması hedefleniyor

İSTANBUL HAVALİMANI İLE ENTEGRE OLACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Sarıyer-Kilyos Tüneli'nin Kuzey Marmara Otoyolu ve İstanbul Havalimanı ile entegrasyon açısından stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.

Kuzey Marmara Otoyolunun son kısmını oluşturan ve yapım çalışmaları hızla devam eden Nakkaş-Başakşehir Kesimi'ndeki çalışmalara da değinen Uraloğlu, bu kesimin 24,2 kilometresi ana gövde, 20,8 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere 45 kilometre uzunluğunda olduğunu açıkladı.

Uraloğlu, "Proje güzergahı, daha önce yine Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Projesi bünyesinde yapımı tamamlanan Nakkaş Kavşağı'ndan başlayarak doğu yönde Yeşilbayır, Deliklikaya ve Hadımköy yerleşimlerinin kuzeyinden geçtikten sonra Sazlıdere Barajı'nın güneyinde inşa ettiğimiz Sazlıdere Köprüsü ile devam ediyor." diye konuştu.

Projenin tamamlanmasıyla TEM Otoyolu'nda trafiğin rahatlamasının sağlanacağını ve Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi ile Olimpiyat Stadı'na ulaşımı kolaylaştıracaklarını belirterek, kentte devam eden altyapı ve metro çalışmalarından bahsetti.

Uraloğlu, İstanbul Havalimanı-Halkalı Metrosu'nda sona yaklaştıklarını kaydederek, bu metroyu 2026'nın ilk aylarında hizmete açacaklarını, Halkalı-Kapıkule hızlı tren projesinde çalışmaların sürdüğünü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek demir yolu bağlantısı sayesinde İstanbul Boğazı üzerinde Marmaray'a alternatif çift hatlı demir yoluna kavuşacaklarını ve ülkenin uluslararası yük taşımacılığındaki konumunu daha da güçlendireceklerini anlattı.

Bakan Uraloğlu duyurdu: Sarıyer-Kilyos Tüneli'nin 2026'da açılması hedefleniyor

BAKAN URALOĞLU İNCELEMEDE BULUNDU

Bakan Uraloğlu, açıklamasının ardından İstanbul Valisi Davut Gül ve beraberindekiler ile tünelde incelemelerde bulunarak, "Tünele, Kilyos tarafından girdik. Sarıyer'e yakın bir noktadayız. Arkamda, TBM dediğimiz tünel kazan makine bulunuyor. Bu, her tünele özel olarak üretilen bir makinedir." şeklinde konuştu.

Bantlar aracılığıyla kazılan malzemenin yaklaşık 6 kilometre boyunca Kilyos tarafına taşındığını dile getiren Uraloğlu, aynı zamanda zeminin desteklendiğini ve prefabrik panellerle zeminin güçlendirerek kapatıldığını anlattı.ü

Uraloğlu, yerin metrelerce altında olduklarını ve zemini tamamen emniyete aldıklarını ifade ederek, "Önümüzdeki ocak ayında basın mensuplarını davet edeceğiz. Burada TBM'nin çıkışını birlikte gerçekleştirmiş olacağız. Geçen yıl aralıkta buraya giren TBM, yaklaşık 12-13 ayda 5 kilometrelik tünel kazmış olacak. Gerçekten kıymetli, bir günde ortalama 15-17 metre kazı yapılırken, bir günde 34 metrelik bir rekor yakaladık. Bildiğimiz kadarıyla dünyada bunun daha yüksek bir örneği yok. Diğer tüpte ise NATM dediğimiz yöntemle kazıya devam ediyoruz. Önümüzdeki yıl bitmeden, Kilyos'tan Sarıyer'e 35 dakika süren seyahati yalnızca 5 dakikaya indireceğiz. Olağanüstü hallerde, deprem gibi durumlarda acil yardım ve müdahale ekiplerinin girişlerini sağlayacağız. Ayrıca İstanbul’un olası bir tahliyesinde, doğrudan Kuzey Marmara gibi ana arterlere ulaşım mümkün olacak."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İslam Memiş'ten korkutan 2026 uyarısı: Altın ve gümüş balonu patladı mı?
Hiçbir emekli bu rakamın altında maaş almayacak! İsa Karakaş, Ankara'dan kulis bilgisi verdi
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.