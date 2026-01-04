Tatile çıkarken buzluğa neden bozuk para koymalısınız? Hayat kurtaran o ipucu

MADENİ PARA TESTİ NASIL YAPILIR?

Bu yöntemi uygulamak için sadece üç şeye ihtiyacınız var: Bir plastik bardak (veya şeffaf kap), su ve bir madeni para.

Suyu Dondurun: Tatile çıkmadan birkaç gün önce plastik bir bardağı suyla doldurun ve derin dondurucuya koyun. Suyun tamamen buz kalıbı haline gelmesini bekleyin. Parayı Koyun: Evden çıkmadan hemen önce, donmuş olan bu buz kalıbının üzerine bir adet madeni para (1 TL veya 50 Kuruş) bırakın. Dondurucuya Yerleştirin: Bardağı dondurucunun düz bir zeminine yerleştirin ve tatile çıkın.

İşlem bu kadar basit. Bu düzenek, siz yokken dondurucunun iç sıcaklığının değişimlerini kaydeden analog bir "kara kutu" görevi görecektir.