Mudanya Türk Yıldızları gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta, nerede? 11 Ekim Türk Yıldızları Bursa gösterisi

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrabosi timi Türk Yıldızları, 11 Ekim 2025 Cumartesi günü Bursa'da gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Mütakeresi'nin 103. yıldönümü kapsamında yapılacak olan gösteri uçuşunu vatandaşlar ücretsiz bir şekilde izleyebilecek.

Vatandaşlar tarafından Mudanya Türk Yıldızları gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta ve nerede olduğu araştırılıyor.

MUIDANYA TÜRK YILDIZLARI GÖSTERİ UÇUŞU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türk Yıldızları'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Mudanya gösteri uçuşu 11 Ekim 2025 Cuma günü gerçekleştirilecek.

Türk Yıldızları tarafından yapılan paylaşımda "Özlem sona eriyor... Yıldızlar Bursa’da Mudanya Mütarekesi’nin 103’üncü yılında, Bursa / Mudanya semalarında yeniden kavuşuyoruz!" ifadeleri yer aldı.

MUDANYA TÜRK YILDIZLARI GÖSTERİ UÇUŞU NEREDE?

Mudanya Türk Yıldızları gösteri uçuşu, Mudanya Sahili Kahmakamlık binası karşısında gerçekleştirilecek.

Türk Yıldızları'nın Bursa gösteri uçuşu takvimi ise şöyle:

"Çevre Tanıma Uçuşumuz;

9 Ekim 16.30

Mudanya Sahili – Kaymakamlık binası karşısı

Prova Uçuşumuz;

10 Ekim 16.30

Mudanya Sahili – Kaymakamlık binası karşısı

Gösteri Uçuşumuz;

11 Ekim 16.30

Mudanya Sahili – Kaymakamlık binası karşısı "