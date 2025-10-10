Altın için tehlikeli bölge uyarısı: İslam Memiş fiyatların perde arkasını açıkladı

Altın fiyatları son haftalarda peş peşe rekor denemeleri yaparken, bugün güne düşüşle başladı. Elinde altın ve gümüş bulunan yatırımcılar, bu düşüşlerin ne kadar süreceğini merak ediyor. Finans Analisti İslam Memiş, piyasadaki son hareketleri değerlendirerek altın, gümüş, borsa ve Bitcoin için önemli uyarılarda bulundu.

Memiş değerlendirmesinde, "Özellikle altın ve gümüş tarafından başlayalım. Şu an itibarıyla gram altın serbest piyasalarda, Kapalıçarşı’da 5.600 TL seviyesinde. Uluslararası piyasalarda ons altın 4.000 dolar seviyesinde" ifadelerini kullandı.

Memiş, altın fiyatlarındaki mevcut hareketin kısa vadede sağlıksız olduğuna dikkat çekerek, "Uyarılarımı tekrar anımsatmak isterim. Ons altın tarafında 4057 dolar seviyesine kadar bir yükseliş trendi gördük. Dün akşam 3957 dolar seviyesine kadar gerileyen cılız bir kâr satışı gördük. Bugünkü kapanışla birlikte ons altın yine bir trend belirleyecek. Orta ve uzun vadede 2026 yılında ons altın tarafında radarımda 4.250 dolar seviyesi, gram altın tarafında 6.350 ve devamında 6.500 TL seviyesi kalmaya devam edecek. Kısa vadede bu fiyatlamaları sağlıksız ve mantıksız gördüğüm için düşüş yönlü beklentimin devam ettiğini söyleyebilirim" dedi.

'ALTIN FİYATLARI ROKET GİBİ FIRLAYACAK' ALGISI

"Altın fiyatları roket gibi yükselecek” yorumlarına da değinen Memiş, “Toplumun genel kanısı, sosyal medyaya baktığımızda, orada genelde artık altın fiyatları roket gibi yükselecek algısı ve coşkusu var. Demek ki bu operasyonu, bu manipülasyonu yapanlar başarılı olmuşlar" değerlendirmesinde bulundu.

GÜMÜŞ YATIRIMCISI ÇOK DAHA DİKKATLİ OLMALI

Gümüş tarafında da dikkatli olunması gerektiğini belirten Memiş "Uluslararası piyasalarda gümüşün ons fiyatı 50.42 dolar seviyesinde. Gram tarafında 67 lira 93 kuruş seviyesi var. Burada da ciddi bir şişik fiyat var. O yüzden altın tarafında başlayacak kar satışları gümüş tarafında daha sert bir şekilde hissedilebilir. Gümüş yatırımcısı olan arkadaşlarımızın daha çok dikkat etmesi gerekiyor" uyarısında bulundu.

NAKİT İHTİYACI OLMAYAN 2026'YA KADAR BEKLEMELİ

Uzun vadeli stratejisine de değinen Memiş, "Nakde ihtiyacım yoksa elimde gümüş bulundurmaya 2026 yılına kadar devam ederdim" dedi.

ALTIN MI BITCOIN Mİ GÜMÜŞ MÜ?

Kripto para piyasalarına da değinen finans analisti, Bitcoin’in güçlü görünümünü koruduğunu ifade ederek, "Bitcoin 121.775 dolar seviyesinde. Bitcoin tarafında 135.000 dolar seviyesine kadar beklemeyi tercih ediyorum. Bitcoin tarafı yılın son çeyreğinde biraz daha pozitif yönde ayrışabilir. Ben ‘altın mı Bitcoin mi?’ sorusunun cevabını Bitcoin olarak veriyorum. ‘Gümüş mü?’ sorusunun cevabını yine gümüş olarak veriyorum." şeklinde konuştu.

BORSA İÇİN POZİTİF SEYİR

Borsa İstanbul’daki görünümü de değerlendiren Memiş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervlerindeki artışa dikkat çekerek "Merkez Bankası rezervlerinde ciddi bir artış yaşandı; 186 milyar dolar seviyesinin üzerine yükseldi. Gazze tarafında da malum bir barış haberi, bir anlaşma haberi geldi. Borsa tarafında genel beklentimin pozitif yönde olduğunu söyleyebilirim" dedi.