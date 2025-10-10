Menü Kapat
17°
 Hüseyin Bahcivan

Bursa Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya su kesintisi! 10 Ekim BUSKİ 12 saat planlı su kesintisi yapılacağını duyurdu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan duyuruya göre baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi nedeniyle 10 Ekim 2025 Cuma gününden itibaren planlı su kesintisi uygulanacak. Vatandaşlar tarafından Bursa Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Kestel, Karacabay su kesintislerinin ne zaman, saat kaçta biteceği merak ediliyor.

10.10.2025
10.10.2025
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 günlük planlı su kesintisi programı açıklandı. Barajlardaki su seviyesi düşüklüğü nedeniyle tasarruf amaçlı yapılan su kesintileri şehir genelinde uygulanacak.

Vatandaşlar tarafından Bursa ,, , , Kestel ve Karacabey su kesintilerinin ne zaman, saat kaçta biteceği araştırılıyor.

BURSA OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ SAAT KAÇTA BİTECEK 10 EKİM?

BUSKİ tarafından açıklanan bilgilere göre Bursa'nın bugün Osmangazi ilçesine bağlı bazı mahallelerinde saat 17.00'den itibaren su kesintisi uygulanacak. 12 saat sürecek olan su kesintisi 11 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 15.00'te sona erecek.

Osmangazi ilçesinde su kesintisinin etkilenecek olan mahalleler şöyle:

"Alacahırka (bir kısmı), Alaşarköy, Atıcılar (bir kısmı), Çeltikköy, Çekirge, Demirkapı, Dikkaldırım, Dobruca (köy hariç), Hamzabey, Hüdavendigar, İnkaya (alt kısmı), Kocanaip, Kükürtlü, Mehmet Akif, Muradiye, Namık Kemal, Ovaakça Çeşmebaşı, Ovaakça Eğitim, Ovaakça Merkez, Ovaakça Santral, Sırameşeler, Yahşibey, Zafer"

BURSA YILDIRIM SU KESİNTİSİ 10 EKİM

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde de bugün saat 17.00'de su kesintisi başlayacak ve yarın saat 05.00'e kadar devam edecek. İlçeye bağlı kesinti yaşanacak mahalleler duyuruldu:

"Akçağlayan, Çelebi Mehmet, Değirmenlikızık (üst kısmı), Değirmenönü, Demetevler, Hacivat, İsabey, Karapınar, Mollaarap, Musababa (bir kısmı), Piremir (Çiçek Cad. üst kısmı), Şirinevler, Teferrüç, Umurbey (üst kısmı), Vakıf, Yenimahalle, Yiğitler, Yiğitler Otosanayi, Zümrütevler (Çiçek Cad. üst kısmı)"

NİLÜFER SU KESİNTİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK 10 EKİM?

Nilüfer ilçesinde de su kesintisi saat 17.00'de başlayıp yarın saat 05.00'da sona erecek. BUSKİ tarafından açıklanan bilgilere göre kesintiden etkilenecek mahalleler şöyle:

"10 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, Ahmet Yesevi, Altınşehir, Ataevler, Badırga, Badırga Sanayi, Badırga DİKOSAB (Deri), Balat, Barış, Bursa OSB, Büyükbalıklı, Cumhuriyet, Çatalağıl, Çaylı, Doğanköy, Dumlupınar, Ertuğrul, Fethiye, Gökçeköy, Görükle, Işıktepe, İhsaniye, İrfaniye, Karacaoba, Karaman, Konaklı, Kurtuluş, Minareliçavuş, NOSAB, Özlüce, Yolçatı, Yüzüncüyıl"

MUDANYA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Mudanya ilçesinde de yine aynı saatlerde planlı su kesintisi yapılacak. Kesinti 11 Ekim 2025 Cumartesi saat 17.00'de sona erecek.

Mudanya ilçesine bağlı kesintiden etkilenecek mahallelerin tam listesi şöyle:

"Altıntaş, Bademli (alt bölge), Balabancık, Çağrışan, Çekirce, Eğerce, Esence, Göynüklü, halitpaşa, Hançerli, Hasanbey, Kumyaka, Mesudiye, Mütareke, Orhaniye, Ömerbey, Söğütpınar, Şükrüçavuş"

BURSA SU KESİNTİSİ 10 EKİM

Kestel ve Karacabey ilçelerinde de bugün saat 17.00 itibarıyla tasarruf amaçlı planlı su kesintisi yapılacak. Kesintilerin 11 Ekim 2025 Cumartesi saat 17.00'de sona ereceği belirtildi.

Kestel su kesintisi 10 Ekim

"Ahmet Vefik Paşa, Esentepe, Kale, Vanimehmet, Yenimahalle"

Karacabey su kesintisi 10 Ekim

"Canbaz, eskikaraağaç, Harmanlı, Hayırlar, Hürriyet, İkizce, İnkaya, Karakoca, Muratlı, Orhaniye, Seyran, Subaşı, Taşpınar, Taşpınar, Teknosab, Yenikaraağaç"

