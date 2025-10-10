Gümüşhane’de her yer beyazlar içinde kaldı!

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Söğüteli Köyü sınırlarında yer alan Kazıkbeli Yaylası’nda akşam saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkili olan kar yağışı, yaylada kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yaylada esnaflık yapan Kamil Gül tarafından kaydedilen görüntülerde, Kazıkbeli Yaylası’nın tamamının beyaz örtüyle kaplandığı görüldü. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıklarının da sıfırın altına düştüğü öğrenildi.