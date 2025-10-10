Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
Editor
Editor
 Safa Keser

Mülk sahipleri için yeni dönem: Siz kirayı alın, biz sorunları çözelim

Ehane, kira takibinden bakım onarıma, hukuki işlemlerden kiracı bulmaya kadar mülk yönetimini kolaylaştırıyor.

Mülk sahipleri için yeni dönem: Siz kirayı alın, biz sorunları çözelim
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
10.10.2025
saat ikonu 16:25
|
GÜNCELLEME:
10.10.2025
saat ikonu 16:25

Ev sahiplerinin en çok zorlandığı kira, ve mülk yönetimi süreçlerine yeni bir çözüm geldi. Ehane, mülk yönetimini baştan sona üstlenerek, ev sahiplerine güvenilir ve zahmetsiz bir deneyim sunuyor.

Ehane, kira tahsilatı, gider takibi, bakım onarım işleri ve hukuki süreçler dahil olmak üzere, ev sahiplerinin yükünü hafifleten birçok hizmeti tek platformda sunuyor. Sözleşme hazırlama, bildirim gönderme, tahliye işlemleri ve evrak yönetimi gibi zaman alan adımlar da Ehane’nin uzman ekibi ve çözüm ortakları tarafından yürütülüyor.

Kullanıcılar, mobil ve web üzerinden tüm süreçleri şeffaf biçimde takip edebiliyor. Anlık bildirimler ve raporlarla mülklerinin durumunu kolayca görürken, çağrı merkezi üzerinden asistan desteği de alabiliyorlar. Web sitesi, yurt dışındaki mülk sahipleri için İngilizce olarak da hizmet veriyor.

Fırat DEMİREL, Ehane Kurucu Ortağı: “Mülk sahiplerinin en büyük ihtiyacı güvenilir, şeffaf ve zahmetsiz bir hizmet. Ehane ile amacımız, mülk yönetiminin düzenli, sorunsuz ve profesyonel şekilde ilerlemesini sağlamak. Kısaca, ‘Siz kirayı alın, biz sorunları çözelim’ diyoruz ve Türkiye’de bu alanda yeni bir sayfa açıyoruz..”

ETİKETLER
#Teknoloji
#Emlak
#ev sahibi
#kiracı
#uygulama
#Mülk Yönetimi
#Ehane
#Ekonomi
TGRT Haber
