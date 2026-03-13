Felaketten dönüldü: Geri kayan kamyonun takla attığı anlar kamerada!

Kocaeli'de bulunan İzmit İlçesi'nin Malta Mahallesi'nde A.B. idaresindeki kamyon, rampa yukarı çıktığı sırada kontrolden çıktı. Geri kaymaya başlayan kamyon, takla atarak orta refüje devrildi. Kazanın şiddetiyle refüjde bulunan 3 ağaç yerinden sökülürken, aracın kasasındaki malzemeler çevreye saçıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücünün şans eseri yara almadan kurtulduğu kaza, maddi hasarla atlatıldı. Kaza nedeniyle bulvarın tek şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü olarak sağlandı. Bölgeye yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi A Takımı ekiplerinin yola saçılan malzemeleri ve devrilen ağaçları kaldırmak için başlattığı temizlik çalışması sürüyor. Kamyonun takla attığı anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı.