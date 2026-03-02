Menü Kapat
Kamyonun sürücüsüne çarptığı anlar kamerada!

Karameşe Sokak'ta hafriyat kamyonunun sürücüsü, el frenini çekmeyi unuttuğu aracını yol kenarına park etti. Sürücünün inmesinin hemen ardından araç hareket etmeye başladı. Aracın rampadan kaydığını gören sürücü, neye uğradığını şaşırdı ve aracı eliyle durdurmaya çalıştı. Araç elektrik direğine, yol kenarındaki demir korkuluklara ve sürücüye çarparken, dengesini kaybeden talihsiz adam ise yaklaşık 4 metre yükselikten aşağı düştü. Kazayı görenler yardıma koşarken, ihbar üzerine olay yerin itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince düştüğü noktadan çıkarılan talihsiz adam olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hafriyat kamyonunun demir korkuluklara çarparak durması büyük bir faciayı önledi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza anını gören Şükrü Durmuş ise "Şoför yerdeyken kamyon yürümeye başladı ve kendisine çarptı. Şoför yere düştü. Kamyon aşağı attı adamı. Yere indi iner inmez de kamyon yürüdü" dedi.

Kamyonun sürücüsüne çarptığı anlar kamerada!

Kağıthane'de el freni çekilmeyen hafriyat kamyonu, sürücüsüne çarparak onu 4 metre yükseklikten düşürdü ve demir korkuluklara çarparak durdu, böylece büyük bir facia önlendi.
Kağıthane'de hafriyat kamyonu, sürücüsünün el frenini çekmeyi unutmasıyla hareket etti.
Araç, sürücüsüne çarparak onu yaklaşık 4 metre yükseklikten aşağı düşürdü.
Yaralanan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kamyon, elektrik direğine ve demir korkuluklara çarparak durdu.
Demir korkuluklar sayesinde büyük bir facia önlenirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
