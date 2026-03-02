ABD ordusu saldırıların görüntülerini yayınladı! İran'ın balistik füze yetenekleri hedef alındı

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş devam ederken ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın balistik füze yeteneklerini hedef alan son saldırıların görüntülerini yayınladı. Açıklamada, İran rejiminin balistik füzeleri pervasızca kullanması ve yaymasının on yıllardan bu yana ABD ve müttefikleri için tehdit oluşturduğu belirtilerek, "Şimdi, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla, ABD güçleri bu tehdidi ortadan kaldırıyor" denildi.