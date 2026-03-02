Menü Kapat
TGRT Haber
 Selahattin Demirel

SPK'dan Borsa İstanbul kararları

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), piyasalarda yaşanan gelişmeler dolayısıyla yatırımcı haklarını korumak ve şeffaf bir işlem ortamı sağlamak amacıyla bir dizi önemli karar aldığını açıkladı.

SPK'dan Borsa İstanbul kararları
02.03.2026
02.03.2026
saat ikonu 00:13

Sermaye Piyasası Kurulu (), piyasalarda yaşanan gelişmeleri dikkate alarak yatırımcı haklarını korumak ve şeffaf bir işlem ortamı sağlamak amacıyla bir dizi önemli karar aldığını duyurdu.

AÇIĞA SATIŞ YASAKLANDI, KREDİLİ İŞLEMLERDE ÖZKAYNAK KOLAYLIĞI GETİRİLDİ

SPK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bölgemizde jeopolitik gerginlik ve çatışmaların sermaye piyasasına olası etkilerinin sınırlandırılmasını, sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanmasını, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasını teminen bazı tedbirlerin alınması gereği hasıl olmuştur.

Bu sebeple, 02.03.2026 tarihinden 06.03.2026 tarihi seans sonuna kadar,

• Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına,

• Kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına karar verilmiştir."

ETİKETLER
#Spk
#Kredili İşlemler
#Sermaye Piyasası Suçları
#Açığa Satış Yasağı
#Yatırımcı Hakları
#Ekonomi
