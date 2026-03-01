Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesinin kararlaştırıldığını duyurdu.

Dinle Özetle

Merkez Bankası'ndan 1 hafta vadeli repo ve döviz kararı Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 47

HABERİN ÖZETİ Merkez Bankası'ndan 1 hafta vadeli repo ve döviz kararı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal piyasalardaki gelişmeler nedeniyle 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verdiğini ve Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlayacağını duyurdu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verildiğini duyurdu. Bu kararın finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak alındığı belirtildi. TCMB ayrıca, döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacağını duyurdu. 1 hafta vadeli repo ihalesi, TCMB'nin bankalardan menkul satın alıp bir hafta sonra geri satma taahhüdüyle piyasaya likidite sağladığı bir açık piyasa işlemidir. TCMB, bu yöntemle Türk Lirası'nın maliyetini artırarak dövizdeki yükselişin önüne geçilmeye çalışılmaktadır.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırılmıştır" denildi.

"DÖVİZ SATIM İHALESİNE BAŞLANACAK"

Merkez Bankası, bir diğer kararında ise banka nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacağını duyurdu.

Kurumun açıklamasında, "Döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla TCMB nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacaktır." ifadesine yer verildi.

DÖVİZ KURLARININ YÜKSELMESİNE KARŞI TEDBİR

Açık piyasa işlemlerinden biri olarak bilinen 1 hafta vadeli repo ihalesi, Merkez Bankası’nın bir hafta sonra geri satma taahhüdüyle bankalardan menkul satın alması şeklinde tanımlanıyor.

Merkez Bankası, bu işlemle piyasaya likidite sağlarken ihale açılmadığında ise fonlama maliyetlerini yükseltiyor; bu yöntemle Türk Lirası’nın maliyeti de artırılarak dövizdeki yükselişin önüne geçilmeye çalışılıyor.