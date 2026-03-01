Merkez Bankası'ndan 1 hafta vadeli repo ve döviz kararı

Kategoriler
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesinin kararlaştırıldığını duyurdu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırılmıştır" denildi.
Merkez Bankası, bir diğer kararında ise banka nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacağını duyurdu.
Kurumun açıklamasında, "Döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla TCMB nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacaktır." ifadesine yer verildi.
Açık piyasa işlemlerinden biri olarak bilinen 1 hafta vadeli repo ihalesi, Merkez Bankası’nın bir hafta sonra geri satma taahhüdüyle bankalardan menkul satın alması şeklinde tanımlanıyor.
Merkez Bankası, bu işlemle piyasaya likidite sağlarken ihale açılmadığında ise fonlama maliyetlerini yükseltiyor; bu yöntemle Türk Lirası’nın maliyeti de artırılarak dövizdeki yükselişin önüne geçilmeye çalışılıyor.