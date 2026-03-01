ABD-İran savaşının ekonomiye etkileri! Altın uzun vadede nereye hareket edecek? Uzman isim açıkladı

ALTIN VE EMTİA FİYATLARI

Kısa vadede altın için iki unsur aynı anda çalışır: (i) güvenli liman talebi; (ii) para politikası patikasına dair beklentiler (risk şoku büyümeyi zayıflatırsa faiz indirimi beklentisi artabilir, bu da altını destekleyebilir). Altının 2026 başında jeopolitik ve ticaret politikası riskleriyle yükseldiği; merkez bankalarının altın talebinin de yapısal destek oluşturduğu vurgulanmaktadır.

Kısa vadede endüstriyel emtialar (bakır, alüminyum vb.) için tablo daha karmaşıktır: jeopolitik şok riskten kaçışı tetiklerken, aynı anda daha yüksek enerji maliyetleri üretim maliyetleri üzerinden fiyatları yukarı taşıyabilir; fakat talep zayıflığı baskınsa fiyatlar yatay/geri çekilebilir.

Bu “talep şoku vs arz riski” ayrımı, ECB’nin jeopolitik risk–petrol fiyatı değerlendirmesinde de vurgulanır.