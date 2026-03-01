Emekli bayram ikramiyesi 2026 teklifi Meclis’te görüşüldü mü, ne kadar oldu?SGK Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak?



20 Mart’ta başlayacak Ramazan Bayramı’na kısa bir zaman kala emekliler, bayram ikramiyelerine odaklandı. Geçtiğimiz yıl zam oranı %33 olurken ikramiyeler 4 bin liraya yükseltilmişti. Bu yıl hem Ramazan Bayramı’nda hem de Kurban Bayramı’nda geçerli olacak emekli ikramiyeleri, torba yasayla birlikte belli olacak. AK Parti’nin ekonomik iyileştirme adımlarının atılacağı yeni bir torba kanun üzerinde çalıştığı bilinirken bayram ikramiyeleri de bu çalışma altında ele alınacak. Yeni emekli olan ve emeklilik belgelerini Şubat ayı sonuna kadar veren emeklilerde ikramiyelerden yararlanabilecek. Bayram ikramiyeleri için herhangi bir başvuru yapılmasına gerek bulunmazken maaş alınan bankalar aracılığıyla emeklilere ödenecek. Herhangi bir kesinti veya taksit olmadan ikramiye ödemeleri yapılırken gözler TBMM’ye çevrildi. Peki Emekli bayram ikramiyesi Meclis’ten geçti mi, ne zaman yatacak? İşte, ikramiye ödeme tarihleri ve zamma ilişkin son durum…

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2026 MECLİS’TEN GEÇTİ Mİ?

Milyonlarca emekliyi doğrudan ilgilendiren emekli bayram ikramiyesinin artışı için yasal düzenleme yapılacak. AK Parti’nin üzerinde çalıştığı torba yasa kapsamında bayram ikramiyeleri artacak. Hükümetin mali iyileştirme adımlarının atılacağı yeni bir torba kanun üzerinde çalıştığı biliniyor.

Kanun teklifinin bu hafta Meclis’te görüşülmesi bekleniyor. Kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüldükten sonra milletvekillerinin onayına sunulacak ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Özellikle emeklilere yeni yılda gelen zam oranının %12,48 olmasının ardından SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine yönelik önemli adımlar atılması bekleniyor. Bayram ikramiyeleri geçtiğimiz yıl %33 seviyesinde artarak 4 bin liraya yükseltilmişti. Bu yılda benzer şekilde ikramiyelerin en az 5 bin lira olması bekleniyor.

Bayram ikramiyesi %25 zamlanması durumunda bin lira artış gösterecek ve 5 bin liraya ulaşacak. Torba yasada yer alacak ikramiyelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğrudan devreye girebileceği ifade edilirken zam oranının %30 ila 40 arasında değişiklik gösterebileceği de konuşulanlar arasında yer alıyor. Emekli ikramiyelerinin %30 artması durumunda 5 bin 200 lira, %35 zamlanması durumunda 5 bin 400 lira ve %40 artması halinde ise 5 bin 600 lira olacak. Emekli bayram ikramiyesi zam oranı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın çalışmaları tamamlandıktan sonra kesinlik kazanacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ 2026 AÇIKLANDI MI?

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için bayram ikramiyeleri gün gün ödeniyor. Geçtiğimiz yıl yasal düzenleme yetişmediğinden Ramazan Bayramı’nda ikramiyeler ana ödeme ve fark ödemesi olmak üzere iki taksit şeklinde yapılmıştı. Bu yıl ise tek seferde emekliler ikramiyelerine kavuşacak.

Ramazan Bayramı öncesinde tüm emeklilerin hesaplarına ikramiye ödemeleri yatırılacak. Bayram 19 Mart tarihinde başlarken emekli ikramiyelerinin 9-15 Mart tarihlerinde ödenmesi bekleniyor. Ödemeler, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine farklı günlerde yatırılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ayrıca ödeme takvimi duyuracak.

TORBA YASADA NELER OLACAK?

Emekli bayram ikramiyesinin artırılmasına yönelik çalışmanın da yer aldığı yeni Torba Yasa çalışmaları bu hafta TBMM gündemine gelecek. Gençlere istihdam sağlanması, depremzedelere yönelik ucuz ev çalışmaları ve bedelli askerlik gibi konular torba yasa çalışmalarında yer alacak