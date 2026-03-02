Menü Kapat
TGRT Haber
ABD destekli İsrail-İran savaşının üçüncü gününe girilirken savaşa bir ülke daha dahil oldu. Hizbullah, 2024'teki ateşkesten bu yana ilk kez Lübnan üzerinden İsrail'e saldırdı. Saldırının ardından İsrail'de siren sesleri yükseldi. Misilleme olarak Beyrut'a hava saldırısı başlatan İsrail ordusu, 50 köy için tahliye uyarısı yaptı. Hizbullah "Hamaney'in intikamı için yapıldı" diyerek saldırıyı üstlenirken, Lübnan Başbakanı Hizbullah'ın saldırısını 'sorumsuzluk' olarak nitelendirdi.

ABD ve İsrail, hafta sonu İran'ın askeri ve nükleer tesislerini hedef alan saldırılar başlattı. İran'ın üst düzey yetkililerinin de hedef alındığı saldırılarda İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney de öldürüldü. Saldırılara karşılık veren İran, hem İsrail'e hem de ABD'nin Orta Doğu'daki üslerine füze yağdırdı.

Lübnan'dan İsrail'e düzenlenen roket saldırılarıyla Hizbullah, ABD ve İsrail'in İran lideri Hamaney'i öldürmesi sonrası tırmanan bölgesel gerilime resmen dahil oldu.
Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine roket saldırısı düzenlendi.
Saldırıyla birlikte Hizbullah, savaşa resmen dahil oldu.
Hizbullah'ın saldırısı, İran lideri Hamaney'in ABD ve İsrail tarafından öldürülmesine tepki olarak gerçekleşti.
İsrail, Lübnan sınırına asker takviyesi yaparak güvenlik önlemlerini artırdı.
ABD, artan gerilim nedeniyle Beyrut Büyükelçiliğini kapattı.
Savaşın üçüncü gününde bölgeden patlama sesleri yükselmeye devam ederken dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Savaşa bir ülke daha dahil oldu.

Lübnan'dan İsrail'e füze saldırısı! Hizbullah resmen savaşa dahil oldu

LÜBNAN'DAN İSRAİL'E FÜZE SALDIRISI

İsrail ordusu, Lübnan topraklarından İsrail'i hedef alan roketler fırlatıldığını duyurdu. Roket saldırısı nedeniyle ülkenin Hayfa'da siren sesleri yükseldi.

Lübnan’ın güneyinden 6 roket fırlatıldığı, bunların büyük bir bölümünün İsrail hava savunma sistemleri tarafından havada imha edildiği bildirildi. Atılan füzelerden birinin ise açık bir araziye düştüğü bildirilirken, saldırı sonrası bölgedeki güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

"HAMANEY'İN İNTİKAMI İÇİN"

Saldırıları üstlenen Hizbullah, saldırıların İran’ın öldürülen dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in intikamı için yapıldığını açıkladı. Saldırılarda Hayfa’nın güneyindeki bir İsrail füze savunma sisteminin hedef alındığı belirtilirken, bu eylemin İsrail'e "İşgal altındaki Lübnan topraklarından çekilmesi için bir uyarı olduğu" ifade edildi.

Lübnan'dan İsrail'e füze saldırısı! Hizbullah resmen savaşa dahil oldu

HİZBULLAH SAVAŞA RESMEN DAHİL OLDU

Savaşın üçüncü gününe girilirken, Lübnan topraklarından İsrail'e yönelik yapılan ilk saldırı gerçekleşti. Bu saldırıyla birlikte Hizbullah da resmen savaşa girmiş oldu.

İsrail basını, bunun, Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkesten bu yana Hizbullah'ın düzenlediği en şiddetli saldırı olduğunu yazdı.

Hizbullah, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldürülmesi üzerine yayımladığı taziyede saldırı düzenleyeceklerine işaret etmişti.

Lübnan'dan İsrail'e füze saldırısı! Hizbullah resmen savaşa dahil oldu

İSRAİL'DEN BEYRUT'A HAVA SALDIRISI

Lübnan Hizbullah'ından yapılan saldırılara İsrail ordusundan cevap geldi. İsrail Lübnan'a hava saldırısı başlattı. Füze saldırısıyla patlama seslerinin duyulduğu Beyrut'ta dumanlar yükseldi.

ÜST DÜZEY KOMUTANLAR HEDEF ALINDI

İsrail ordusu tarafından gece saatlerinde Lübnan’ın başkenti Beyrut’a gerçekleştirilen saldırılarda Hizbullah’ın üst düzey isimlerinin hedef alındığı iddia edildi.

Beyrut’ta Hizbullah’ın "üst düzey isimleri" ve Lübnan’ın güneyinde örgütün "kilit bir isminin" hedef alındığı öne sürülen açıklamada, saldırılara ilişkin ayrıntıların daha sonra paylaşılacağı vurgulandı.

Lübnan'dan İsrail'e füze saldırısı! Hizbullah resmen savaşa dahil oldu

50 KÖY İÇİN TAHLİYE UYARISI

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve Bekaa Vadisi'nde 50'den fazla köy ve beldeye saldırı tehdidinde bulunarak, bölge sakinlerinden evlerini terk etmelerini istedi.

LÜBNAN BAŞBAKANI'NDAN HİZBULLAH'A TEPKİ

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ülkenin güneyinden gerçekleştirilen roket saldırılarının "sorumsuz bir eylem" olduğunu, ülkenin güvenliğini tehlikeye attığını ve İsrail’e saldırılarını sürdürmesi için gerekçe sunduğunu bildirdi.

Ülkenin yeni maceralara sürüklenmesine izin vermeyeceklerini ifade eden Selam, olayın sorumlularının tespit edilerek durdurulması ve Lübnan halkının korunması için gerekli tüm tedbirlerin alınacağını bildirdi.

BİNLERCE LÜBNANLI HAMANEY'İN ÖLDÜRÜLMESİNİ PROTESTO ETTİ

Öte yandan Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyinde toplanan binlerce kişi, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ABD ve İsrail saldırısında öldürülmesini protesto etti. Göstericiler, İran’a destek mesajları verdi.

İSRAİL'DEN LÜBNAN SINIRINA ASKER TAKVİYESİ

İsrail ordusu, ABD ile birlikte İran'a düzenledikleri saldırılar kapsamında, 100 bin yedek askeri silah altına alacağını bildirdi.

İsrail Kuzey Komutanlığı’nın saldırı kapasitesini güçlendirmek için, Lübnan sınırına ve Suriye’nin güneyindeki işgal altında tutulan bölgelere asker takviyesi yapıldı.

ABD, LÜBNAN'DAKİ BÜYÜKELÇİLİĞİNİ KAPATTI

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinin, bölgedeki gelişmeler nedeniyle pazartesi günü kapalı olacağı belirtildi. Elçiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, 2 Mart'ta elçiliğin kapalı olacağı kaydedildi ancak ayrıntı verilmedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, geçen hafta, güvenlik nedeniyle Beyrut'taki çalışanlarına Lübnan'ı terk etme çağrısı yapmıştı.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

