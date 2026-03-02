İsrail ordusu, Hizbullah hedeflerine saldırı başlattı

İsrail ordusundan günün erken saatlerinde yapılan açıklamada, Lübnan'dan fırlatılan füzeler nedeniyle ülkenin kuzey kesimlerinde sirenlerin çaldığı bildirilmişti. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), saldırıların Hizbullah tarafından gerçekleştirildiğini duyurmuştu. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden yapılan son açıklamada, Lübnan'dan ülkenin kuzeyine gerçekleştirilen füze saldırılarına yanıt olarak Lübnan genelindeki Hizbullah hedeflerinin vurulmaya başlandığı bildirildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Lübnan'ın başkenti Beyrut ve çevresi başta olmak üzere birçok bölgede patlamaların meydana geldiği ve dumanların yükseldiği görüldü. Bölge halkının yaşadığı panik de kameralara yansıdı.