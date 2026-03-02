Türk ekonomisine savaş tedbiri! Merkez Bankası ve SPK duyurdu

Kategoriler
İran'a yönelik ABD ve İsrail ortak saldırılarının ekonomide beklenecek olumsuz etkisini en aza indirmek için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Sermaye Piyasası Kurulu harekete geçti.
Merkez Bankası'nın açıklamasında “Döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacaktır.” ifadeleri yer aldı.
Merkez Bankası ayrıca 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verileceği bilgisini paylaştı.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) da Borsa İstanbul için aldığı kararları ilan etti. Kurumun aldığı kararları duyurduğu açıklamasında bölgede jeopolitik gerginlik ve çatışmaların sermaye piyasasına ihtimal etkilerinin sınırlandırılmasını, sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanmasını, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasını teminen bazı tedbirlerin alındığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "2 Mart tarihinden 6 Mart tarihi seans sonuna kadar, Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ve kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Borsa İstanbul AŞ, Pay Piyasası'nda emir/işlem oranını (OTR) ikinci bir duyuruya kadar 5:1'den 3:1'e düşürdü.
Borsa İstanbul'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Borsamız Yönetim Kurulunun 1 Mart tarihli kararıyla Pay Piyasasında emir/işlem oranı (OTR) ikinci bir duyuruya kadar 5:1'den 3:1'e düşürülmüştür." ifadesine yer verildi.
Öte yandan Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, toplantıda, bölgedeki jeopolitik gerilim ve çatışmaların küresel ve yurt içi finansal piyasalara, enerji fiyatlarına ve makroekonomik görünüme muhtemel etkilerinin kapsamlı bir şekilde ele alındığı belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Komite, Türkiye ekonomisinin güçlenen makro temelleri, artan rezervler ve sıkı politika duruşu sayesinde dışsal şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğunu değerlendirmiştir. Finansal sistemin sağlam sermaye yapısı ve yeterli likidite tamponlarıyla bu tür riskleri yönetebilecek kapasitede olduğunu teyit etmiştir. Piyasaların sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi ve olası negatif etkilerin sınırlandırılması amacıyla gerekli tüm tedbirlerin hazır olduğunu ve gerektiğinde kararlılıkla uygulanacağını vurgulamıştır. Komite, gelişmeleri yakından izlemeye devam edecektir."