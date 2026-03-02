Menü Kapat
 Selahattin Demirel

Türk ekonomisine savaş tedbiri! Merkez Bankası ve SPK duyurdu

ABD-İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan savaşın ekonomiye etkilerini hafifletmek için Merkez Bankası ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan önemli kararlar alındı. Kararlara göre döviz kurlarında yaşanabilecek yükselişleri engellemek için Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleri yapılacak. Ayrıca, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verildi ve Borsa İstanbul'da da açığa satış işlemleri yasaklandı.

İran'a yönelik ABD ve İsrail ortak saldırılarının ekonomide beklenecek olumsuz etkisini en aza indirmek için Türkiye Cumhuriyet (TCMB) ve Sermaye Piyasası Kurulu harekete geçti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul, bölgedeki jeopolitik gerilimin ekonomi üzerindeki olası olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla döviz piyasasını ve sermaye piyasasını istikrara kavuşturacak çeşitli tedbirler aldı.
Merkez Bankası, döviz kurlarındaki oynaklığı engellemek amacıyla Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlayacağını ve 1 hafta vadeli repo ihalelerine ara vereceğini duyurdu.
Sermaye Piyasası Kurulu, 2-6 Mart tarihleri arasında Borsa İstanbul'da açığa satış işlemlerini yasakladı ve kredili sermaye piyasası işlemlerinde öz kaynak oranını esnetti.
Borsa İstanbul, Pay Piyasası'nda emir/işlem oranını (OTR) ikinci bir duyuruya kadar 5:1'den 3:1'e düşürdü.
Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanarak Türkiye ekonomisinin dışsal şoklara karşı dirençli olduğunu ve piyasaların sağlıklı işleyişi için tüm tedbirlerin hazır olduğunu vurguladı.
MERKEZ BANKASI'NDAN DÖVİZ SATIŞI ADIMI

Merkez Bankası'nın açıklamasında “Döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacaktır.” ifadeleri yer aldı.

Merkez Bankası ayrıca 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verileceği bilgisini paylaştı.

Türk ekonomisine savaş tedbiri! Merkez Bankası ve SPK duyurdu

BORSA İSTANBUL'DA AÇIĞA SATIŞ YASAĞI

Sermaye Piyasası Kurulu () da için aldığı kararları ilan etti. Kurumun aldığı kararları duyurduğu açıklamasında bölgede jeopolitik gerginlik ve çatışmaların sermaye piyasasına ihtimal etkilerinin sınırlandırılmasını, sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanmasını, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasını teminen bazı tedbirlerin alındığı belirtildi.

Türk ekonomisine savaş tedbiri! Merkez Bankası ve SPK duyurdu

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "2 Mart tarihinden 6 Mart tarihi seans sonuna kadar, Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ve kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

PAY PİYASASINDA EMİR/İŞLEM ORANI DÜŞÜRÜLDÜ

Borsa İstanbul AŞ, Pay Piyasası'nda emir/işlem oranını (OTR) ikinci bir duyuruya kadar 5:1'den 3:1'e düşürdü.

Borsa İstanbul'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Borsamız Yönetim Kurulunun 1 Mart tarihli kararıyla Pay Piyasasında emir/işlem oranı (OTR) ikinci bir duyuruya kadar 5:1'den 3:1'e düşürülmüştür." ifadesine yer verildi.

FİNANSAL İSTİKRAR KOMİTESİ BAKAN ŞİMŞEK BAŞKANLIĞINDA TOPLANDI

Öte yandan Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı.

Türk ekonomisine savaş tedbiri! Merkez Bankası ve SPK duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, toplantıda, bölgedeki jeopolitik gerilim ve çatışmaların küresel ve yurt içi finansal piyasalara, enerji fiyatlarına ve makroekonomik görünüme muhtemel etkilerinin kapsamlı bir şekilde ele alındığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Komite, Türkiye ekonomisinin güçlenen makro temelleri, artan rezervler ve sıkı politika duruşu sayesinde dışsal şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğunu değerlendirmiştir. Finansal sistemin sağlam sermaye yapısı ve yeterli likidite tamponlarıyla bu tür riskleri yönetebilecek kapasitede olduğunu teyit etmiştir. Piyasaların sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi ve olası negatif etkilerin sınırlandırılması amacıyla gerekli tüm tedbirlerin hazır olduğunu ve gerektiğinde kararlılıkla uygulanacağını vurgulamıştır. Komite, gelişmeleri yakından izlemeye devam edecektir."

