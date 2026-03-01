Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Bölgesel çatışmaların ekonomiye etkisi masada: Finansal İstikrar Komitesi tedbirleri ele aldı

Finansal İstikrar Komitesi, toplandı. İran'a yönelik ABD ve İsrail müdahalesi sürerken küresel düzeyde şoklara sebep olan bu çatışmanın Türkiye'ye olan etkileri ve tedbirler ala alındı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.03.2026
saat ikonu 23:24
|
GÜNCELLEME:
01.03.2026
saat ikonu 23:47

Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı başkanlığında toplandı.

Bölgesel çatışmaların ekonomiye etkisi masada: Finansal İstikrar Komitesi tedbirleri ele aldı

0:00 56
HABERİN ÖZETİ

Bölgesel çatışmaların ekonomiye etkisi masada: Finansal İstikrar Komitesi tedbirleri ele aldı

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanarak jeopolitik gerilimlerin finansal piyasalara ve makroekonomik görünüme olası etkilerini ele aldı.
Toplantıda, bölgedeki jeopolitik gerilim ve çatışmaların küresel ve yurt içi finansal piyasalara, enerji fiyatlarına ve makroekonomik görünüme muhtemel etkileri ele alındı.
Türkiye ekonomisinin güçlenen makro temelleri, artan rezervler ve sıkı politika duruşu sayesinde dışsal şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğu değerlendirildi.
Finansal sistemin sağlam sermaye yapısı ve yeterli likidite tamponlarıyla riskleri yönetebilecek kapasitede olduğu teyit edildi.
Piyasaların sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi ve olası negatif etkilerin sınırlandırılması amacıyla gerekli tüm tedbirlerin hazır olduğu vurgulandı.
Komite, gelişmeleri yakından izlemeye devam edeceğini belirtti.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, toplantıda, bölgedeki ve çatışmaların küresel ve yurt içi finansal piyasalara, enerji fiyatlarına ve makroekonomik görünüme muhtemel etkilerinin kapsamlı bir şekilde ele alındığı belirtildi.

Bölgesel çatışmaların ekonomiye etkisi masada: Finansal İstikrar Komitesi tedbirleri ele aldı

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN ŞOKLARA KARŞI DİRENCİ ELE ALINDI

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Komite, Türkiye ekonomisinin güçlenen makro temelleri, artan rezervler ve sıkı politika duruşu sayesinde dışsal şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğunu değerlendirmiştir. Finansal sistemin sağlam sermaye yapısı ve yeterli likidite tamponlarıyla bu tür riskleri yönetebilecek kapasitede olduğunu teyit etmiştir. Piyasaların sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi ve olası negatif etkilerin sınırlandırılması amacıyla gerekli tüm tedbirlerin hazır olduğunu ve gerektiğinde kararlılıkla uygulanacağını vurgulamıştır. Komite, gelişmeleri yakından izlemeye devam edecektir."

https://x.com/HMBakanligi/status/2028190600013488242?s=20

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ekonomik güven endeksi şubatta arttı
'Borsa İstanbul pazartesi kapatılacak' iddialarına DMM'den yalanlama
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Merkez Bankası duyurdu: 1 hafta vadeli repo ihaleleri durduruldu
ETİKETLER
#mehmet şimşek
#türkiye ekonomisi
#finansal istikrar
#Jeopolitik Gerilim
#Makro Temeller
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.