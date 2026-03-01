Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı.

HABERİN ÖZETİ Bölgesel çatışmaların ekonomiye etkisi masada: Finansal İstikrar Komitesi tedbirleri ele aldı Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanarak jeopolitik gerilimlerin finansal piyasalara ve makroekonomik görünüme olası etkilerini ele aldı. Toplantıda, bölgedeki jeopolitik gerilim ve çatışmaların küresel ve yurt içi finansal piyasalara, enerji fiyatlarına ve makroekonomik görünüme muhtemel etkileri ele alındı. Türkiye ekonomisinin güçlenen makro temelleri, artan rezervler ve sıkı politika duruşu sayesinde dışsal şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğu değerlendirildi. Finansal sistemin sağlam sermaye yapısı ve yeterli likidite tamponlarıyla riskleri yönetebilecek kapasitede olduğu teyit edildi. Piyasaların sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi ve olası negatif etkilerin sınırlandırılması amacıyla gerekli tüm tedbirlerin hazır olduğu vurgulandı. Komite, gelişmeleri yakından izlemeye devam edeceğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, toplantıda, bölgedeki jeopolitik gerilim ve çatışmaların küresel ve yurt içi finansal piyasalara, enerji fiyatlarına ve makroekonomik görünüme muhtemel etkilerinin kapsamlı bir şekilde ele alındığı belirtildi.

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN ŞOKLARA KARŞI DİRENCİ ELE ALINDI

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Komite, Türkiye ekonomisinin güçlenen makro temelleri, artan rezervler ve sıkı politika duruşu sayesinde dışsal şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğunu değerlendirmiştir. Finansal sistemin sağlam sermaye yapısı ve yeterli likidite tamponlarıyla bu tür riskleri yönetebilecek kapasitede olduğunu teyit etmiştir. Piyasaların sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi ve olası negatif etkilerin sınırlandırılması amacıyla gerekli tüm tedbirlerin hazır olduğunu ve gerektiğinde kararlılıkla uygulanacağını vurgulamıştır. Komite, gelişmeleri yakından izlemeye devam edecektir."

