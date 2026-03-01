'Borsa İstanbul pazartesi kapatılacak' iddialarına DMM'den yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Borsa İstanbul’un pazartesi günü işlemlere kapatılacağı iddialarına ilişkin bir açıklama yayınladı. DMM'in yaptığı açıklamaya göre böyle bir değerlendirme ya da karar alınmadığı belirtildi. Bu iddiaların piyasalarda panik ve güvensizlik oluşturmayı amaçladığı belirtilerek itibar edilmemesi konusunda uyarıda bulunuldu.

"AÇIK BİR MANİPÜLASYON GİRİŞİMİ"

DMM'in sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamalarda şunlar yazıldı:

"Bazı sosyal medya hesaplarında, “Borsa İstanbul’un pazartesi günü işlemlere kapatılmasının değerlendirildiği ya da bu yönde bir karar alınacağına ilişkin iddialar” dolaşıma sokulmaktadır.

Yetkili kurumlar nezdinde buna yönelik alınmış veya değerlendirme aşamasında olan herhangi bir karar bulunmamaktadır.

Söz konusu paylaşımlar, piyasalarda panik ve güvensizlik oluşturmayı amaçlayan açık bir manipülasyon girişimidir.

Ekonomik istikrara zarar verme amacı taşıyan bu asılsız paylaşımlar hakkında gerekli yasal süreçler başlatılmıştır.

Kamuoyunun finansal sistemin işleyişini hedef alan mesnetsiz iddialara itibar etmemesi; yalnızca resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur."

BAKAN ŞİMŞEK: ETKİLERİ TÜM BOYUTLARIYLA DEĞERLENDİRİYORUZ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan bu açıklamayı, sosyal medya hesabından yeniden yayınlayarak spekülatif haberlere itibar edilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.

"Jeopolitik gelişmeleri yakından izliyor, ekonomimize olası etkilerini tüm boyutlarıyla değerlendiriyoruz.

Ekonomimiz güçlü makroekonomik temellere sahip olup şoklara karşı dirençlidir. Bunu geçen yıl yurt içinde ve yurt dışında yaşanan gelişmeler karşısında göstermiştir.

Piyasaların sağlıklı işleyişinin devamı için ihtiyaç halinde gerekli tüm adımlar atılacaktır.

Vatandaşlarımızın spekülatif haberlere itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz."

