Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

'Borsa İstanbul pazartesi kapatılacak' iddialarına DMM'den yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya üzerinden dolaşıma sokulan 'Borsa İstanbul'un pazartesi günü işlemlere kapatılacağı' yönündeki iddialara ilişkin açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada iddiaların piyasalarda panik ve güvensizlik oluşturmayı amaçlandığı berkitildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Ekonomimiz güçlü makroekonomik temellere sahip olup şoklara karşı dirençlidir. Bunu geçen yıl yurt içinde ve yurt dışında yaşanan gelişmeler karşısında göstermiştir" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
'Borsa İstanbul pazartesi kapatılacak' iddialarına DMM'den yalanlama
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.03.2026
saat ikonu 15:17
|
GÜNCELLEME:
01.03.2026
saat ikonu 16:34

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı , ’un pazartesi günü işlemlere kapatılacağı iddialarına ilişkin bir açıklama yayınladı. DMM'in yaptığı açıklamaya göre böyle bir değerlendirme ya da karar alınmadığı belirtildi. Bu iddiaların piyasalarda panik ve güvensizlik oluşturmayı amaçladığı belirtilerek itibar edilmemesi konusunda uyarıda bulunuldu.

'Borsa İstanbul pazartesi kapatılacak' iddialarına DMM'den yalanlama

0:00 75
HABERİN ÖZETİ

'Borsa İstanbul pazartesi kapatılacak' iddialarına DMM'den yalanlama

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Borsa İstanbul'un pazartesi günü işlemlere kapatılacağı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu ve piyasaları manipüle etmeyi amaçladığını duyurdu.
Borsa İstanbul'un pazartesi günü işlemlere kapatılacağı yönünde iddialar dolaşımda.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), yetkili kurumlarda bu yönde alınmış veya değerlendirilen bir karar olmadığını belirtti.
DMM, söz konusu iddiaları piyasalarda panik ve güvensizlik oluşturmayı amaçlayan açık bir manipülasyon girişimi olarak nitelendirdi.
Asılsız paylaşımlar hakkında gerekli yasal süreçlerin başlatıldığı bildirildi.
Kamuoyu, finansal sistemi hedef alan mesnetsiz iddialara itibar etmeyip yalnızca resmi kurum açıklamalarını dikkate almaya çağrıldı.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

"AÇIK BİR GİRİŞİMİ"

DMM'in sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamalarda şunlar yazıldı:

"Bazı sosyal medya hesaplarında, “Borsa İstanbul’un pazartesi günü işlemlere kapatılmasının değerlendirildiği ya da bu yönde bir karar alınacağına ilişkin iddialar” dolaşıma sokulmaktadır.

Yetkili kurumlar nezdinde buna yönelik alınmış veya değerlendirme aşamasında olan herhangi bir karar bulunmamaktadır.

Söz konusu paylaşımlar, piyasalarda panik ve güvensizlik oluşturmayı amaçlayan açık bir manipülasyon girişimidir.

Ekonomik istikrara zarar verme amacı taşıyan bu asılsız paylaşımlar hakkında gerekli yasal süreçler başlatılmıştır.

Kamuoyunun finansal sistemin işleyişini hedef alan mesnetsiz iddialara itibar etmemesi; yalnızca resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur."

https://x.com/dmmiletisim/status/2028077908938371093

BAKAN ŞİMŞEK: ETKİLERİ TÜM BOYUTLARIYLA DEĞERLENDİRİYORUZ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan bu açıklamayı, sosyal medya hesabından yeniden yayınlayarak spekülatif haberlere itibar edilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.

"Jeopolitik gelişmeleri yakından izliyor, ekonomimize olası etkilerini tüm boyutlarıyla değerlendiriyoruz.

Ekonomimiz güçlü makroekonomik temellere sahip olup şoklara karşı dirençlidir. Bunu geçen yıl yurt içinde ve yurt dışında yaşanan gelişmeler karşısında göstermiştir.

Piyasaların sağlıklı işleyişinin devamı için ihtiyaç halinde gerekli tüm adımlar atılacaktır.

Vatandaşlarımızın spekülatif haberlere itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz."

https://x.com/memetsimsek/status/2028098940969595345?s=46

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
'Savaş başlayacak hazırlık yapın' paylaşımına DMM'den açıklama
Türkiye’nin İran’a yönelik saldırılara destek verdiği iddiaları! DMM'den açıklama geldi
ETİKETLER
#dezenformasyonla mücadele merkezi
#manipülasyon
#Asılsız İddialar
#Ekonomik İstikrar
#Borsa İstanbul
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.