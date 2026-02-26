Menü Kapat
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Ekonomik güven endeksi şubatta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ekonomik güven endeksi, şubat ayında yüzde 1,4 artarak 100,7’ye yükseldi. Endeks böylece eşik değer olan 100’ün üzerine çıktı.

Ekonomik güven endeksi şubatta arttı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.02.2026
saat ikonu 11:05
|
GÜNCELLEME:
26.02.2026
saat ikonu 11:05

Türkiye İstatistik Kurumu (), Şubat ayı verilerini paylaştı. Buna göre, ekonomik güven endeksi Ocak ayında 99,4 iken, Şubat ayında yüzde 1,4 oranında artarak 100,7 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksi şubatta arttı

Bir önceki aya göre Şubat ayında tüketici güven endeksi yüzde 2,3 oranında artarak 85,7 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,1 oranında artarak 104,1 değerini, güven endeksi aynı düzeyde kalarak 113,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,9 oranında artarak 115,9 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,1 oranında azalarak 83,9 değerini aldı.

