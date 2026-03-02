Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Çatışma gerilimi petrol fiyatını uçurdu: Piyasa güne ateşlenerek başladı

İran'a ABD ve İsrail'in saldırmasının ardından beklenen etkiyi göstererek petrol fiyatlarında sert etki yaptı. Piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı güne yükselerek başladı. Gemilerin ve petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişinin durmasıyla sıkıntının artabileceği belirtiliyor.

02.03.2026
02.03.2026
ABD ve İsrail’in dün başlattığı İran operasyonunun ardından bölge alevlenirken enerji piyasalarının geleceği hal merak konusuydu. Uzun bir süredir savaş geriliminin etkisinde tetikte olan piyasalarda beklenen oldu.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı operasyonun ardından enerji piyasalarında Brent petrol fiyatları 80 doları aşarak yükseldi.
Uluslararası piyasalarda Brent petrol yeni güne 80 dolar seviyesini aşarak başladı.
Brent petrolün varil fiyatı güne yüzde 13 artışla 82 dolara çıkarak başladı.
Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki yükselişin akaryakıt, ulaştırma, lojistik ve üretim kalemlerinde zincirleme etki yaparak ekonomiler üzerinde baskı oluşturabileceğini belirtiyor.
Hürmüz Boğazı'nda yaşanacak bir aksamanın küresel petrol arzının beşte birini etkileyebileceği düşünülüyor.
PETROL FİYATLARI 80 DOLARI AŞTI

Uluslararası piyasalarda Brent petrol yeni güne 80 dolar seviyesini aşarak başladı. Brent petrolün varil fiyatı güne yüzde 13 artışla 82 dolara çıkarak başladı.

Çatışma gerilimi petrol fiyatını uçurdu: Piyasa güne ateşlenerek başladı

AKARYAKIT FİYATLARI ARTACAK MI?

Uzmanlar petrol fiyatlarındaki yükselişin akaryakıt başta olmak üzere ulaştırma, lojistik ve üretim kalemlerinde de zincirleme etki yapabileceği ve ekonomiler üzerinde baskı oluşturabileceği yönünde yorumlar yapıyor. Hürmüz Boğazı'nda aksamanın sürmesi halinde küresel petrol arzının beşte birinin etkilenebileceği düşünülüyor.

