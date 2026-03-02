Çatışma gerilimi petrol fiyatını uçurdu: Piyasa güne ateşlenerek başladı

Kategoriler
ABD ve İsrail’in dün başlattığı İran operasyonunun ardından bölge alevlenirken enerji piyasalarının geleceği hal merak konusuydu. Uzun bir süredir savaş geriliminin etkisinde tetikte olan piyasalarda beklenen oldu.
Uluslararası piyasalarda Brent petrol yeni güne 80 dolar seviyesini aşarak başladı. Brent petrolün varil fiyatı güne yüzde 13 artışla 82 dolara çıkarak başladı.
Uzmanlar petrol fiyatlarındaki yükselişin akaryakıt başta olmak üzere ulaştırma, lojistik ve üretim kalemlerinde de zincirleme etki yapabileceği ve ekonomiler üzerinde baskı oluşturabileceği yönünde yorumlar yapıyor. Hürmüz Boğazı'nda aksamanın sürmesi halinde küresel petrol arzının beşte birinin etkilenebileceği düşünülüyor.