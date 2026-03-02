İsrail saldırısında öldüğü iddia edilen İran'ın din adamı olmayan ilk cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın akıbeti tartışma konusu oldu.

Dinle Özetle

Öldürüldüğü iddia edilmişti! Ahmedinejad'ın akıbetine ilişkin yeni açıklama Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 136

HABERİN ÖZETİ Öldürüldüğü iddia edilmişti! Ahmedinejad'ın akıbetine ilişkin yeni açıklama İran'ın eski cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın İsrail saldırısında öldüğü iddia edilmiş ancak bu iddia sözcüsü tarafından yalanlanmıştır. İran basınında, Ahmedinejad'ın Tahran'da bulunduğu noktaya düzenlenen saldırıda yaşamını yitirdiği iddia edildi. Ahmedinejad'ın basın sözcüsü, eski cumhurbaşkanının sağ ve güvende olduğunu belirterek iddiaları yalanladı. Mahmud Ahmedinejad, ABD-İsrail saldırısında öldürülen İran lideri Ali Hamaney için taziye mesajı paylaştı. Ahmedinejad, İran'ın 6'ncı cumhurbaşkanı olarak 2005-2013 yılları arasında iki dönem görev yaptı. Görev süresinin sona ermesinin ardından Dini Lider Hamaney'in kararıyla Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyeliğine atandı.

AHMEDİNEJAD ÖLDÜ MÜ?

İran basınındaki haberlerde, eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad’ın başkent Tahran’ın Narmek Mahallesi’nde bulunduğu noktaya yönelik düzenlenen saldırıda korumalarıyla birlikte yaşamını yitirdiği iddia edilmişti. Ancak resmi makamlardan bir doğrulama yapılmadı.

SÖZCÜSÜNDEN YALANLAMA GELDİ

Daha sonra ise Ahmedinejad’ın öldüğü yönündeki iddialara yalanlama geldi. Ahmedinejad'ın basın sözcüsü, eski cumhurbaşkanının sağ ve güvende olduğunu belirtti. Sputnik'e konuşan sözcü, "Sayın Ahmedinejad’ın öldürüldüğü haberleri doğru değil. Kendisi sağ ve güvende" dedi.

HAMANEY İÇİN TAZİYE MESAJI

İran haber ajansı ISNA'nın aktardığına göre Mahmud Ahmedinejad, ABD-İsrail saldırısında öldürülen İran lideri Ali Hamaney için taziye mesajı paylaştı. Ahmedinejad mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Büyük bir üzüntü ve derin bir teessürle, Amerika ve İsrail’in ağır ve benzeri görülmemiş saldırısında, İran İslam Cumhuriyeti’nin yüce liderinin, aile fertlerinin, bazı yetkililerin, komutanların, askerlerin, öğrencilerin ve bir grup vatandaşın şehit edilmesi dolayısıyla, tüm halka ve onların yakınlarına ve ailelerine başsağlığı diliyorum.”

MAHMUD AHMEDİNEJAD KİMDİR?

İran’ın 6'ncı cumhurbaşkanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyesi Mahmud Ahmedinejad, 1956 yılında Simnan eyaletine bağlı Garmsar ilçesinin Aradan köyünde dünyaya geldi. Bir yaşındayken ailesiyle birlikte Tahran’a göç eden Ahmedinejad, 1993-1997 yılları arasında Erdebil Eyaleti’nin ilk valisi olarak görev yaptı. 2003-2005 yılları arasında ise Tahran Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. Ahmedinejad, 24 Haziran 2005’te yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda seçilerek 3 Ağustos 2005’te göreve başladı ve 2013 yılına kadar iki dönem cumhurbaşkanlığı yaptı.

2017 yılında üçüncü kez cumhurbaşkanlığına aday olmak isteyen Ahmedinejad'ın başvurusu anayasal gerekçelerle kabul edilmedi. Ahmedinejad, görev süresinin sona ermesinin ardından 2013 yılında Dini Lider Hamaney’in kararıyla Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyeliğine atandı.